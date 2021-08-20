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加州職場防疫標準最快12月更新 灣區已8縣室內須戴罩

編譯組╱綜合19日電
加州於12月前不擬更新工作場所疫情準則。（美聯社）
加州於12月前不擬更新工作場所疫情準則。（美聯社）

新冠病毒在加州各地職場的不斷爆發，敦促著州工作場所安全監管機構再次努力更新關於疫苗口罩和其他一系列病毒預防措施的規則。

19日舉行的Cal╱OSHA職場安全標準委員會議上，委員表示，最快可能在12月對旨在抑制疾病爆發的新規則投票。因為由高度傳染性的Delta變體推動的病例激增預計在那時會達到頂峰。

這意味著根據加州現有規定，目前接種過疫苗的人不必戴口罩，而未接種過疫苗的人則必須戴口罩。然而員工可以自我證明他們已經接種過疫苗，且無需出示證明。社交距離和室內人數限制也不再有規定。

在灣區，除蘇拉諾縣外，九個縣中有八個要求在室內普及口罩。

委員會成員斯托克（Laura Stock）在會議期間說，上周州衛生官員的一份報告表明，向縣級衛生部門報告的工作場所疫情繼續激化，特別是在未接種疫苗的工人中。但接種疫苗的人出現突破性病例也是原因之一，數據顯示一線工人占職場感染的大約四分之一，西語裔員工受到的影響仍然過大。

勞工和商業代表還懇請委員會更經常地收集和發布關於工作場所爆發病例的準確數據。加州釀酒葡萄種植者協會的米勒（Michael Miller）說：「我們已經進入了疫情爆發的第19個月，卻沒有這方面的數據，這有點令人尷尬」。

加州商會莫特利（Rob Moutrie）敦促董事會為未來做打算，更新其規則，並採用明年及以後仍然適用的標準。

Cal/OSHA在6月取消了對工作場所接種疫苗者的口罩限制，社交距離和其他措施也不再生效，以配合該州6月15日的重新開放，卻後來在全州發生了感染病例高潮。

工人安全非營利組織Worksafe的執行董事奈特（Stephen Knight）說：「需要一個能夠應對即時情況的COVID-19標準」。

但事實證明，收集這些信息對地方和州衛生部門是挑戰，因為爆發數據須先由企業向縣衛生部門報告，再由縣報告給加州公共衛生局，然後該局按行業進行分類。斯托克說，從CDPH獲得的關於疾病爆發的公共信息，「由於捕捉和記錄數據需要時間，往往會滯後」。

疫苗 加州 口罩

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