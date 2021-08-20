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慰安婦紀念日30周年 金山全城掛橫幅至少1年

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山街頭掛起的慰安婦橫幅。（受訪者提供）
舊金山街頭掛起的慰安婦橫幅。（受訪者提供）

1991年8月14日韓國金學順（Hak-sun Kim）首次公開坦露自己在二戰時曾被日軍當做「慰安婦」（Comfort Women）的受害經歷。從她之後，眾多當年被日軍拿來發洩性慾的女性都挺身而出，將自己的故事公諸於世。

因為金學順的發聲，8月14日也就被定為慰安婦紀念日。

30年之後的今天，在2021年的8月，也就是慰安婦紀念日30周年之際，慰安婦的紀念與抗爭依然持續，要求日本政府道歉的呼聲也一直沒有停歇。在舊金山，全城也掛起了橫幅，提醒世人不忘歷史。

退休法官鄧孟詩一直在慰安婦權益抗爭的前線。（視頻截圖）
退休法官鄧孟詩一直在慰安婦權益抗爭的前線。（視頻截圖）

已經退休的舊金山高等法院法官鄧孟詩（Julie Tang），一直活躍在慰安婦權益抗爭的第一線。鄧孟詩和另一位退休法官郭麗蓮（Lillian Sing）也是慰安婦正義聯盟（CWJC）的靈魂人物。

鄧孟詩表示，慰安婦正義聯盟，與舊金山華裔社區、韓國裔社區討論之後，決定今年在舊金山全市掛橫幅，讓民眾能夠看到這個紀念。

這些橫幅由韓國社區的基金會出資，將會在全市20個公共街區懸掛至少一年。其中一個地址就是位於舊金山的慰安婦雕像附近，即在California街、聖瑪麗廣場一帶。鄧孟詩表示這就像是一個舊金山的「固定裝置」（fixture），非常具有意義。

如今反對性騷擾、性暴力的運動此起彼伏。鄧孟詩指出，像是因為性騷擾醜聞而黯然辭職的紐約州長葛謨（Andrew Cuomo），以及知名的喜劇明星柯斯比（Bill Cosby）性醜聞案件，都是有勇敢的女性站出來發聲。她說，今年是慰安婦紀念30周年，當年金學順婆婆勇敢發聲，勇氣值得欽佩與銘記。她也形容金學順是現代歷史上第一個勇敢發聲的性暴力受害者，也是反對性暴力運動的始祖。

位於華埠聖瑪麗廣場的慰安婦雕像，在2017年9月落成揭幕，其後每年在雕像處都會有紀念活動。因為現在疫情逐漸好轉，鄧孟詩表示，今年9月也將會在慰安婦紀念雕像處舉行紀念儀式。具體的日期尚未有決定。去年因為疫情，所以慰安婦正義聯盟是在網上舉行紀念儀式。

除了9月的紀念活動之外，慰安婦正義聯盟也舉行了小型的網上會議，以及參與了洛杉磯的「CARE」團體的慰安婦主題寫作大賽，讓年輕一輩了解歷史，參與紀念。

此外，今年的紀念中也會更加包容多元，涵蓋了其他性別的性暴力受害者。鄧孟詩指出，當年除了有慰安婦之外，也有「慰安男孩」，這些歷史都需要被銘記。

根據慰安婦正義聯盟的資料顯示，共有20至40萬亞太地區的女性或女孩是日軍「慰安婦」制度的受害者。日本政府曾表態認為這些女子是收費的妓女或是志願者，引發多國不滿。如今許多當年的慰安婦都已經過世，倖存者亦都年事已高，要求日本政府道歉的呼聲也一直相當強烈。

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