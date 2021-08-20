難擋Delta 灣區突破性感染病例高出預期

灣區突破性感染比預期的要普遍，但專家認為疫苗仍發揮了強大的保護作用。（美聯社）

這個夏天新增的新冠病例雖說絕大部分都是未接種疫苗 者，但數據明顯指出，已接種疫苗者出現突破性病例（breakthrough cases）的程度比最初預期的要普遍。

灣區新增病例數據最近開始根據病人疫苗接種狀態分別計算，阿拉米達、康曲柯士達、馬連、舊金山 、聖他克拉拉和蘇諾瑪六縣現在會按照接種狀態公布新增病例率，有些縣的住院率也按照接種狀態公布。

為了了解疫苗是否能保護人們免於感染Delta變種病毒，舊金山紀事報（Chronicle）對數據進行了分析。整體而言，數據顯示疫苗仍具有保護灣區居民免於感染病毒和出現重症的強大能力，但最近幾周，Delta變種病毒似乎在一定程度上削弱了這種保護力。

根據紀事報獲得的最新已接種疫苗者過去一周平均單日確診率數據，舊金山為每10萬人中有23.9例，馬連縣10.2例，康曲柯士達縣9.7例，阿拉米達縣9.6例，聖他克拉拉縣8.5例，蘇諾瑪縣7.6例。

舊金山加大流行病學教授陳子平（Peter Chin-Hong）說：「數據反映出已知的全國和全球狀況，例如以色列和英國，即已接種疫苗者可能會出現突破性感染。」

舊金山衛生局表示，舊金山已接種者和未接種者的確診率都高於加州平均，是因為他們「積極進行檢測 和數據追蹤」。陳子平認為，舊金山突破性感染率為灣區最高，可能與人口較密集或遊客在夏季重回舊金山有關。

陳子平表示，已接種疫苗者可能比未接種疫苗者接受更多檢測，相反地，已接種疫苗者也可能因為被告知突破性感染很罕見，所以較少接受檢測。

舊金山的過去一周平均單日確診率，已完成疫苗接種者每10萬人中有23.9例，未接種疫苗者或部分接種者為每10萬人中有44例；疫苗在住院率方面呈現的保護力較高，舊金山目前已完成疫苗接種者每1000人中有10.3人住院，但未接種者每1000人中有高達79人住院。

陳子平指出，根據他的經驗，已接種疫苗者住院的例子很罕見，而且絕大部分都發生在免疫力低下的病人身上。他說：「接種疫苗的獎勵是，即使你感染了病毒，你離住院和死亡的距離比未接種疫苗者要遠得多。」