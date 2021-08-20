我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

難擋Delta 灣區突破性感染病例高出預期

編譯組╱灣區19日電
灣區突破性感染比預期的要普遍，但專家認為疫苗仍發揮了強大的保護作用。（美聯社）
灣區突破性感染比預期的要普遍，但專家認為疫苗仍發揮了強大的保護作用。（美聯社）

這個夏天新增的新冠病例雖說絕大部分都是未接種疫苗者，但數據明顯指出，已接種疫苗者出現突破性病例（breakthrough cases）的程度比最初預期的要普遍。

灣區新增病例數據最近開始根據病人疫苗接種狀態分別計算，阿拉米達、康曲柯士達、馬連、舊金山、聖他克拉拉和蘇諾瑪六縣現在會按照接種狀態公布新增病例率，有些縣的住院率也按照接種狀態公布。

為了了解疫苗是否能保護人們免於感染Delta變種病毒，舊金山紀事報（Chronicle）對數據進行了分析。整體而言，數據顯示疫苗仍具有保護灣區居民免於感染病毒和出現重症的強大能力，但最近幾周，Delta變種病毒似乎在一定程度上削弱了這種保護力。

根據紀事報獲得的最新已接種疫苗者過去一周平均單日確診率數據，舊金山為每10萬人中有23.9例，馬連縣10.2例，康曲柯士達縣9.7例，阿拉米達縣9.6例，聖他克拉拉縣8.5例，蘇諾瑪縣7.6例。

舊金山加大流行病學教授陳子平（Peter Chin-Hong）說：「數據反映出已知的全國和全球狀況，例如以色列和英國，即已接種疫苗者可能會出現突破性感染。」

舊金山衛生局表示，舊金山已接種者和未接種者的確診率都高於加州平均，是因為他們「積極進行檢測和數據追蹤」。陳子平認為，舊金山突破性感染率為灣區最高，可能與人口較密集或遊客在夏季重回舊金山有關。

陳子平表示，已接種疫苗者可能比未接種疫苗者接受更多檢測，相反地，已接種疫苗者也可能因為被告知突破性感染很罕見，所以較少接受檢測。

舊金山的過去一周平均單日確診率，已完成疫苗接種者每10萬人中有23.9例，未接種疫苗者或部分接種者為每10萬人中有44例；疫苗在住院率方面呈現的保護力較高，舊金山目前已完成疫苗接種者每1000人中有10.3人住院，但未接種者每1000人中有高達79人住院。

陳子平指出，根據他的經驗，已接種疫苗者住院的例子很罕見，而且絕大部分都發生在免疫力低下的病人身上。他說：「接種疫苗的獎勵是，即使你感染了病毒，你離住院和死亡的距離比未接種疫苗者要遠得多。」

疫苗 舊金山 檢測

上一則

金山人語／廢現行防疫令 加州真正噩夢

下一則

金山地鐵2050年開進日落區？交通局稱資金缺口500億

延伸閱讀

Delta襲全美 1天破百萬人打疫苗 7周首見

Delta襲全美 1天破百萬人打疫苗 7周首見
阿拉巴馬州接種率低 醫師怒：沒打疫苗別來看病

阿拉巴馬州接種率低 醫師怒：沒打疫苗別來看病
200萬劑BNT疫苗 有望中秋節抵台

200萬劑BNT疫苗 有望中秋節抵台
牛津研究：輝瑞疫苗效力下降速度較AZ快

牛津研究：輝瑞疫苗效力下降速度較AZ快
亞洲航空公司機組員 展現高疫苗接種率

亞洲航空公司機組員 展現高疫苗接種率

熱門新聞

朋友懷緬馬連縣一接種疫苗後死於COVID-19的女子。（取自臉書）

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診

2021-08-14 18:31
買家們爭相出價，灣區以85萬元價格上市的被焚房。（電視新聞截圖）

車庫被火吞 金山核桃溪「燒焦房」85萬上市 買家搶買

2021-08-13 01:50
加州州長紐森已宣布「卡爾多山火」所在的艾爾度拉多縣進入緊急狀態。（美聯社）

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

2021-08-17 23:21
一位不滿意服務的顧客，怒斥巴洛阿圖餐廳老闆：「滾回你的國家去。」（取自美聯社）

只因不接受現金 巴洛阿圖餐館老闆遭辱：滾回你的國家

2021-08-15 02:17
舊金山嚴格的疫苗強制令增加了餐廳員工的壓力，但COVID-19第四波感染可能已達極限。（取自美聯社）

專家預測：金山第4波新冠疫情 恐已達頂峰

2021-08-15 02:20
2020年人口普查數據顯示，亞裔是加州過去十年人口增長速度最快的族裔。（美聯社）

加州亞裔逾600萬 人口增速最猛 白人占比大跌24%

2021-08-14 16:51

超人氣

更多 >
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應
美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生
阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了

阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了
別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

吳亦凡再爆「已婚有2歲小孩」網：有鄭爽前例我相信

吳亦凡再爆「已婚有2歲小孩」網：有鄭爽前例我相信