金山市府施鐵腕 20警消拒提接種證明遭停職

舊金山將對拒絕提出接種證明市府公務員採取停職處分。（Getty Images）

舊金山 19日表示，將對20名拒絕透露是否已接種新冠疫苗 的警員和消防員進行停職處分，顯現當局嚴格執行這項強制令的決心。

舊金山人力資源局表示，這20名員工包括11名市警局警員、7名消防員和2名縣警局警員，他們所屬的部門將在下周四寄給他們一封說明未在8月12日前報告疫苗接種狀況的後果。市府建議對他們處以無薪停職10天的處分。舊金山其他部門數百名還未報告接種狀況的員工可能也會在下周收到類似的信件通知。

這封信說：「在我們緊急應對新冠疫情時，市府雇員和公眾的健康與福祉是我們最重要的考量，你們不遵守報告疫苗接種狀況的規定，危及了本市勞動力和公眾的健康與安全。」

舊金山是全美首個要求市府所有雇員必須接種疫苗的大城市，除非雇員有合理的宗教或健康理由。舊金山規定，所有雇員必須在8月12日前報告疫苗接種狀況，沒有合理豁免理由者，必須在食品藥物管理局（FDA）全面批准疫苗後十周內接種疫苗，違反規定者最終可能會被解雇。舊金山人力資源局已經將報告疫苗接種狀況的截止日期延後到8月26日。

儘管舊金山建議要求未報告接種狀況的員工停職，但這些員工的主管有權允許是否讓員工提出上訴。

市府資料顯示，舊金山3萬6000名雇員大部分都稱自己已接種疫苗，但還有約4300名雇員還未接種疫苗，許多都是前線工作者

，包括634名市交通局（Municipal Transportation Agency）雇員、500名市警局警員、490名衛生局雇員、242名消防員，和190名縣警局警員。

本月初，代表舊金山縣警員的縣警協會（Deputy Sheriffs’ Association）威脅，如果市府執行強制雇員接種疫苗政策，就要發起辭職行動。此外，舊金山消防員上周也對市府強迫他們報告接種狀況提出告訴，要求法院對舊金山下達緊急禁制令，禁止舊金山將提供疫苗接種狀況作為就業 條件。

不過，法律專家指出，雇主事實上有權要求雇員接種疫苗。