我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

金山地鐵2050年開進日落區？交通局稱資金缺口500億

記者李晗 ╱舊金山報導
交通局展望的藍圖中，地鐵線路將會延伸至西邊的華裔聚居區，包括列治文區與日落區。（交通局提供）
交通局展望的藍圖中，地鐵線路將會延伸至西邊的華裔聚居區，包括列治文區與日落區。（交通局提供）

舊金山地鐵的長遠擴張規畫受到傳媒關注。最新的一次交通局董事會會議上，局方透露在2050年前舊金山會擴大交通網絡，地鐵可能開進華人聚居的西邊，比如日落區、列治文區。

這個名為「交通2050年」（Transportation 2050）的計畫，目前只是展望的階段。局方也說有500億資金的缺口。因為舊金山人口不斷增長，交通需求、方式也在改變，但是官方對於公共交通的撥款和資金支援的方式沒有改變，因此造成資金缺口。

交通局的首席交通規畫師內田（Kansai Uchida）表示，現在這個展望藍圖只是初步階段，還有很多的工作要做，像是社區的會議討論，以及城市規畫、設計。

他提供的展望藍圖中，顯示地鐵線路會從舊金山市中心一直向西延伸，沿著列治文區的Geary大道走，再往南走向19街，到達日落區。Geary街和19街分別是列治文區和日落區的重要交通要道，也是目前眾多公交巴士使用的道路。內田說，地鐵線路可以聯結西邊的熱鬧區域，同時也聯結西邊跟市中心。

目前日落區已經有兩條地鐵線路，但是列治文區沒有。而且列治文區與日落區之間也沒有相連的地鐵線路。內田也指出，全市有很多的地方，公共交通的需求很大，無論公交車來的多麼頻繁。而且舊金山持續在改變，人口增多，那麼很多地方都具有潛力來建設公交鐵路。

如果在Geary街、19街建設地鐵線路，想必施工工程也會導致民怨沸騰。局方的報告中也給出建議，希望交通系統能夠在「維護」和「恢復線路」上做的更好。此外內田也說，需要建設一個更加現代化的公共交通網絡，不僅僅是線路增加，也是線路上的服務的現代化。

除了西邊之外，備受關注的中央地鐵（Central Subway）工程也在擴建的名單上。中央地鐵聯結華埠、聯合廣場、火車站等地。最新的這個藍圖中，地鐵線路從華埠以北延伸至了熱門的景點漁人碼頭（Fisherman’s Wharf）。像是跨灣區的一些站點建設，以及灣景區的交通建設也都在藍圖之中。

舊金山縣交通局局長張婷立（Tilly Chang）表示，提前開始這些長遠的規畫，可以早點確定好我們需要投入的基礎設施目標。她也說這些變革性的交通項目，可以讓舊金山在未來變得更加環保，安全，讓民眾擁有清新的空氣。

通行華埠的中央地鐵進入試車階段。最新的規畫中，中央地鐵也將延伸至漁人碼頭。（交通...
通行華埠的中央地鐵進入試車階段。最新的規畫中，中央地鐵也將延伸至漁人碼頭。（交通局提供）

地鐵 舊金山 華埠

上一則

難擋Delta 灣區突破性感染病例高出預期

下一則

慰安婦紀念日30周年 金山全城掛橫幅至少1年

延伸閱讀

慰安婦紀念日30周年 金山全城掛橫幅

慰安婦紀念日30周年 金山全城掛橫幅
舊金山海灣大橋 一輛卡車起火 交通受阻

舊金山海灣大橋 一輛卡車起火 交通受阻
舊金山免疫力有缺陷者 可打第3劑補強針

舊金山免疫力有缺陷者 可打第3劑補強針
舊金山圖書館全部分館重開 歡迎讀者回來

舊金山圖書館全部分館重開 歡迎讀者回來
羊頭灣地鐵持刀捅傷男子 警緝女嫌

羊頭灣地鐵持刀捅傷男子 警緝女嫌

熱門新聞

朋友懷緬馬連縣一接種疫苗後死於COVID-19的女子。（取自臉書）

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診

2021-08-14 18:31
買家們爭相出價，灣區以85萬元價格上市的被焚房。（電視新聞截圖）

車庫被火吞 金山核桃溪「燒焦房」85萬上市 買家搶買

2021-08-13 01:50
加州州長紐森已宣布「卡爾多山火」所在的艾爾度拉多縣進入緊急狀態。（美聯社）

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

2021-08-17 23:21
一位不滿意服務的顧客，怒斥巴洛阿圖餐廳老闆：「滾回你的國家去。」（取自美聯社）

只因不接受現金 巴洛阿圖餐館老闆遭辱：滾回你的國家

2021-08-15 02:17
舊金山嚴格的疫苗強制令增加了餐廳員工的壓力，但COVID-19第四波感染可能已達極限。（取自美聯社）

專家預測：金山第4波新冠疫情 恐已達頂峰

2021-08-15 02:20
2020年人口普查數據顯示，亞裔是加州過去十年人口增長速度最快的族裔。（美聯社）

加州亞裔逾600萬 人口增速最猛 白人占比大跌24%

2021-08-14 16:51

超人氣

更多 >
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應
美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生
阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了

阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了
別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

吳亦凡再爆「已婚有2歲小孩」網：有鄭爽前例我相信

吳亦凡再爆「已婚有2歲小孩」網：有鄭爽前例我相信