金山地鐵2050年開進日落區？交通局稱資金缺口500億

交通局展望的藍圖中，地鐵線路將會延伸至西邊的華裔聚居區，包括列治文區與日落區。（交通局提供）

舊金山地鐵 的長遠擴張規畫受到傳媒關注。最新的一次交通局董事會會議上，局方透露在2050年前舊金山會擴大交通網絡，地鐵可能開進華人聚居的西邊，比如日落區、列治文區。

這個名為「交通2050年」（Transportation 2050）的計畫，目前只是展望的階段。局方也說有500億資金的缺口。因為舊金山人口不斷增長，交通需求、方式也在改變，但是官方對於公共交通的撥款和資金支援的方式沒有改變，因此造成資金缺口。

交通局的首席交通規畫師內田（Kansai Uchida）表示，現在這個展望藍圖只是初步階段，還有很多的工作要做，像是社區的會議討論，以及城市規畫、設計。

他提供的展望藍圖中，顯示地鐵線路會從舊金山市中心一直向西延伸，沿著列治文區的Geary大道走，再往南走向19街，到達日落區。Geary街和19街分別是列治文區和日落區的重要交通要道，也是目前眾多公交巴士使用的道路。內田說，地鐵線路可以聯結西邊的熱鬧區域，同時也聯結西邊跟市中心。

目前日落區已經有兩條地鐵線路，但是列治文區沒有。而且列治文區與日落區之間也沒有相連的地鐵線路。內田也指出，全市有很多的地方，公共交通的需求很大，無論公交車來的多麼頻繁。而且舊金山持續在改變，人口增多，那麼很多地方都具有潛力來建設公交鐵路。

如果在Geary街、19街建設地鐵線路，想必施工工程也會導致民怨沸騰。局方的報告中也給出建議，希望交通系統能夠在「維護」和「恢復線路」上做的更好。此外內田也說，需要建設一個更加現代化的公共交通網絡，不僅僅是線路增加，也是線路上的服務的現代化。

除了西邊之外，備受關注的中央地鐵（Central Subway）工程也在擴建的名單上。中央地鐵聯結華埠 、聯合廣場、火車站等地。最新的這個藍圖中，地鐵線路從華埠以北延伸至了熱門的景點漁人碼頭（Fisherman’s Wharf）。像是跨灣區的一些站點建設，以及灣景區的交通建設也都在藍圖之中。

舊金山縣交通局局長張婷立（Tilly Chang）表示，提前開始這些長遠的規畫，可以早點確定好我們需要投入的基礎設施目標。她也說這些變革性的交通項目，可以讓舊金山在未來變得更加環保，安全，讓民眾擁有清新的空氣。