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加州失業補助機制失靈 或成紐森另一罩門

編譯組／綜合報導 
加州失業補助機制失靈，可能成為州長紐森的另一罩門。（美聯社）
加州失業補助機制失靈，可能成為州長紐森的另一罩門。（美聯社）

面對新冠疫情，加州州長紐森2020年3月雖然迅速決定防疫策略，但卻導致加州失業人口越來越多。再加上加州就業發展局（EDD）漏洞百出，不但幫助不了失業者，至少還被詐騙了110億元失業救濟金。這些問題已然在9月的罷免投票前浮上檯面，共和黨籍參選人接連猛批，一些民眾對紐森失去信心，洛杉磯時報認為，失業問題可能成為紐森的又一個罩門。 

失業問題日趨嚴重之際，EDD的問題卻開始浮現。設備老舊不說，人手更長期短缺，加上觀念陳舊，讓積案問題越來越嚴重。至7月31日為止，收件21天都還未處理的積案達到21.6萬件。當周，就發局接到340萬通詢問電話，但只接了24.8萬通。雪上加霜的是，因為自動化設備不足，14%的案件還得靠人工處理。 

此外，EDD的科技老舊，因此在比對請領者身分上漏洞百出，導致冒領案件一直增加，甚至有人拿坐牢囚犯的身分冒領，確定誤發的金額已達110億元，190億元的案件還待確認。 

那麼州長大人呢，去年先是積極成立「糾錯小組」，但是在找出問題後，EDD卻動作緩慢，接著又成立「冒領查察隊」，但還是成效不彰。紐森到了今年開始避談問題，只說EDD會在未來兩年內增加3億4290萬元的預算，「讓原本難當大任的EDD，改頭換面承擔重責」。 

但許多原本就在觀望，甚至是支持民主黨的失業者，卻開始失去耐心，不少人告訴洛時，失業補助的請領問題，很可能讓他們在9月的罷免中投下贊成票。其中一名失業者說，她為了盡快拿到失業補助，竟然得花20元請私人顧問幫她請領，「真是夠荒謬了」。 

主張罷免的陣營也沒放過紐森，選票上擺明列出「罪狀」，指責紐森的EDD辦事不力，讓數百萬失業勞工挨餓受凍，卻發補貼給獄中囚犯。民主黨資深策士Darry Sragow也說不妙，這點可能成為紐森的罩門和軟肋，焦點變成他到底會不會辦事。 

此外，EDD的直屬長官、加州勞工和勞力發展廳華裔廳長蘇維思（Julie Su），在7月獲參議院同意，出任聯邦勞工部副部長。蘇維思此前曾因失業救濟金詐騙案廣受批評，蘇維思承認出錯，並表示願承擔責任，矢言州政府定會糾正。然而，轉眼間蘇維思升官聯邦勞工部的第二號人物，這算負什麼責？如果蘇維思不必負責，紐森要不要為如此天文數字的詐騙案負責？還是此事不了了之，最終沒有官員會負起政治責任。

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