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加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

接種了嗎？加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

編譯組／綜合18日電
加州疫苗證明令擴大到千人以上的室內活動。（Getty Images）
加州疫苗證明令擴大到千人以上的室內活動。（Getty Images）

鑑於高傳染性Delta變種病毒讓加州新冠病例持續增加，加州衛生官員18日發布新命令，將擴大要求參加大型室內活動的民眾出示疫苗接種或陰性檢測證明。

依照加州現行的規定，民眾參加人數超過5000人的大型活動才必須出示疫苗接種證明，或72小時內的陰性檢測證明。18日發布的新命令將適用於人數超過1000人的活動或聚會，要求參加活動者提供完成接種的證明，不能只是「自我證明」已經接種。這項命令的有效期為9月20日到11月1日。

加州衛生廳廳長亞拉貢（Tomás J. Aragón）發表聲明說：「透過要求民眾出示疫苗接種證明或陰性檢測證明，可以降低人們感染、住院和死亡的風險。」

有效的證明文件包括聯邦疾病防治中心（CDC）簽發的疫苗接種卡、國際衛生組織（WHO）簽發的「黃卡」（Yellow Card1）、上述接種卡的照片或儲存在手機或電子設備上的接種卡照片、醫療單位提供的證明文件或包含二維碼（QR code）的數位證明文件、遵守這些疫苗紀錄指南和準則的簽約雇主提供的證明文件等。

這項命令是加州自6月15日全面重開以來衛生官員發布的多項新命令之一。加州新增病例從7月第一周起開始激增，即使像灣區這種高接種率的地區也未能倖免。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）18日也宣布一項新措施，要求凡是在聖荷西市府擁有的場館（例如SAP中心）內舉行的大型活動，參加者必須出示完成疫苗接種的證明。這項措施下周若獲得市議會超過半數議員通過，就會立即實施。

從20日起，舊金山要求參加千人以上活動或到酒吧、餐廳、俱樂部、健身房消費的所有年滿12歲民眾，都必須出示疫苗接種證明。

過去幾周，加州已要求公務員和學校教職員提供疫苗接種證明或定期接種病毒檢測，規定醫療相關單位的員工必須在9月30日前完成疫苗接種，並建議所有居民在室內佩口罩。

疫苗 加州 檢測

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