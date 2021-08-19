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舊金山免疫力有缺陷者 可打第3劑補強針

記者李晗 / 舊金山報導
金山官方宣佈，免疫系統有缺陷的民眾，可以打第三針。（記者李晗 / 攝影）
金山官方宣佈，免疫系統有缺陷的民眾，可以打第三針。（記者李晗 / 攝影）

舊金山官方18日宣布，免疫系統缺陷者現在可以打第三針疫苗。也就是已經完全接種、打了兩針輝瑞（Pfizer）或者莫德納（Moderna）疫苗的免疫力弱者，都可以再打一針「補強針」。

所謂的免疫系統有缺陷（immunocompromised）的人士，指的是正在進行癌症治療，肝臟移植的病人，或者是愛滋病患者等。此外還包括兩年內接受過幹細胞移植（stem cell transplant）手術的病患，正在服用抑制免疫力的藥物的病人等。

根據聯邦疾控中心（CDC）的估計，這部分人大概佔全部人數的3%左右，比例不高。舊金山衛生局也預計，現在符合資格打第三針的民眾數量應該不多。

白宮也在同一天宣布，打了疫苗的民眾可以在疫苗接種八個月之後打「補強針」。而上述的免疫力缺陷的民眾，則無需等候這八個月的時間，就能夠接種第三針。

舊金山衛生局長考法克斯（Grant Colfax）表示，舊金山的疫苗策略，一直都遵循聯邦和加州衛生部門的最新指引和研究，來保護社區中「最弱勢的群體。」他表示，第三針疫苗對於那些免疫系統有缺陷的民眾而言會很有幫助，局方也會持續關注CDC的指引，來考慮是否會擴大第三針疫苗接種的合資格範圍。但是目前，他說，只是會幫助免疫系統缺陷的群體接種第三針。

此前，舊金山衛生局已經允許打疫苗的「補充針」。補充針具體指的是打了一針嬌生疫苗（J&J）的接種者，可再打一劑補充針，並不是面向接種兩針輝瑞和莫德納疫苗的民眾。

需要分清的是，傳媒中常說的「補強針」，即英文所說的Booster，指的就是同一個廠牌的疫苗，再多打一針。也就是打了嬌生疫苗的，再打一針嬌生疫苗，就是補強針即Booster。而打了一針嬌生疫苗的民眾，可以考慮再補打一針其他疫苗，此謂「補充針」（supplemental）。

而且，官方也強調，無論是打加強針還是補充針，民眾應首先諮詢他們的家庭醫師，了解自己的健康狀況，以及自己獲得額外疫苗劑量是否對自己安全。局方也建議，符合條件的民眾，應該首先通過他們的醫療保健計畫尋求第三針接種。舊金山官方、衛生局等，也會提供這一針。

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