雷克縣新山火 火勢已控制

北加州雷克縣澄清湖地區爆發「凱許山火」。（電視新聞截圖）

北加州 雷克縣（Lake County）18日下午因強風引發野火，由於燃燒快速，已焚毀多座建築，迫使數千人撤離。

官員表示，在雷克縣澄清湖（Clearlake）地區爆發的「凱許山火 」（Cache Fire）截至18日下午5時40分已焚地約75畝，至少燒毀12座建築，但大火已被控制住。

凱許山火明顯是從澄清湖第六大道（Sixth Avenue）開始燒起，當局已下令澄清湖南端大部分地區和下湖（Lower Lake）縣治區的居民撤離，包括下湖高中（Lower Lake High School）和下湖小學（Lower Lake Elementary School）。雷克縣警長馬丁（Brian Martin）表示，撤離令可能會維持到19日。

馬丁18日下午約4時10分時說：「大火火勢還很猛烈，儘管目前延燒速度不快，但火場內部分建築物十分危險。」

馬丁指出，部分凱許山火已伸進2016年「克雷登山火」（Clayton Fire）舊址，附近地區2015年也曾遭到「洛基山火」（Rocky Fire）和「耶路撒冷山火」（Jerusalem Fire）肆虐。凱許山火目前規模雖然還小，但已焚毀Dam Road多棟民宅，包括一個活動屋（mobile home）社區。