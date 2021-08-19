卡爾多山火延燒失控 迪克西山火橫越塞拉山

「迪克西山火」成為加州史上首個橫越塞拉山的野火。（美聯社）

周末爆發的「卡爾多山火 」（Caldor Fire）過去24小時面積急速從6000畝激增為5萬4000畝，迫使當局對艾爾杜拉多縣（El Dorado County）大範圍地區發出撤離令。而美國今年最大火災「迪克西山火」（Dixie Fire）18日成為加州 史上首個橫越塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）的野火。

官員表示，卡爾多山火面積18日上午擴大為5萬4000畝，已延燒到有7000人口的波洛克松林（Pollock Pines）附近的50號公路，火勢處於失控狀態。

卡爾多山火8月14日晚上7時從灰熊平地（Grizzly Flats）以南4哩處開始燒起，17日上午火場面積擴大超過6000畝，到晚上爆炸性激增到3萬畝，隔一夜到18日上午再增2萬畝。

加州緊急事務辦公室（California Office of Emergency Services）主任吉拉杜奇（Mark Ghilarducci）18日在記者會上表示，卡爾多山火和北加州正在燃燒的幾場大火反映出新野火行為時代，資源消耗迅速，估計已有1萬人被強制撤離，1萬名消防員加入救火行列。吉拉杜奇說：「加上破紀錄的乾旱條件，現在是一個非常、非常危險和嚴重的局面。」

為了協助提供救火資源，加州州長紐森（Gavin Newsom）17日宣布艾爾杜拉多縣進入緊急狀態 ，使加州處於緊急狀態的縣增加為11個。

加州森林防火廳（Cal Fire）廳長波特（Thom Porter）表示，今年火災季節比去年的更糟。他說：「與去年此時相比，加州今年已焚毀的土地面積更大。」

波特指出，燃燒超過一個月的迪克西山火，18日成為加州史上首場從塞拉內華達山脈西側燒到東側的野火，面積增加為63萬5728畝，過去24小時焚地超過3萬1000畝，僅33%受控。迪克西山火火場範圍目前涵蓋四個縣，包括普魯默斯縣（Plumas）、拉森縣（Lassen）、布特縣（Butte）和塔哈馬縣（Tehama ）。

由於迪克西山火向東逼近拉森縣最大城市蘇珊維爾（Susanville），迫使當局對更多地區發出撤離令。部分從鄰縣普魯默斯縣撤離的民眾已經在拉森社區大學（Lassen Community College）的撤離中心待了兩周。

加州森林防火廳行動科科長布倫頓（Mark Brunton）表示，迪克西山火已經越過365號公路威脅米爾福特（Milford）社區，當前第一要務是要保護蘇珊維爾及其周邊地區。他說，儘管大火已經燒毀1208座建築物，消防員仍然保住了許多。

普魯默斯縣警局發言人皮伊（Chandler Peay）表示，他們已經解除阿馬諾湖盆地（Lake Almanor basin）多個社區的撤離令，民眾可以返家。