本周大量山火煙霧將襲灣區 北灣最嚴重

氣象局預測，灣區本周會有大量煙霧湧入灣區。（Getty Images）

氣象預報表示，由於北加州 風向17日晚上起將轉變，除了會增加灣區 發生火災的風險，還會把野火煙霧推進灣區。

國家氣象局表示，由北方南下的乾熱焚風「戴亞布洛風」（Diablo wind）預計17日日落後抵達北灣，然後逐漸擴大包圍整個灣區。

氣象學家施奈德（Anna Schneider）表示，天氣模型顯示，灣區17日晚上到18日上午煙霧會急劇增加。

施奈德說：「灣區18日會整個被煙霧籠罩住，甚至是海洋上空，靠近地表的煙霧看起來也會最嚴重。受到海洋層的保護，灣區沿海地區的煙霧會較稀薄，但肉眼依舊可見。」

灣區NBC電視台氣象學家（Rob Mayeda）也推文說：「灣區今年夏季沒有出現嚴重的野火煙霧污染，但18日可能會出現變化，尤其是北灣地區。」

由於強風提高了野火風險，氣象局對北灣和東灣山區發布了從17日晚上11時到18日下午3時的紅旗警報（red flag warning）。氣象局指出，風險最高的地區是納巴山脈（Napa mountains）東北部地區。

氣象局還表示，這種模式會繼續在北加州其他地區展開，可能使現有山火 進一步蔓延，例如「迪克西山火」（Dixie Fire），並產生更多煙霧。

施奈德指出，灣區17日晚上到18日早上會出現最強勁的離岸風（offshore wind），並持續到19日。她說：「離岸風會讓煙霧繼續留在灣區。」