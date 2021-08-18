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涉歧視亞裔被撤1職 金山教委索賠8700萬遭撤銷

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山聯合學區的教育委員高勵思（Alison Collins），被揭發曾經發表過歧視亞裔的言論。（本報檔案照片）
舊金山聯合學區的教育委員高勵思（Alison Collins），被揭發曾經發表過歧視亞裔的言論。（本報檔案照片）

舊金山教育界的民選官員高勵思（Alison Collins），被揭發曾經發表過歧視亞裔的社交媒體言論，引起軒然大波。高勵思被革除教委會副主席職位後，發起了千萬元的訴訟，索求賠償。

但根據聯邦法院的最新裁決，該訴訟案已經被法庭撤銷。不過，對於這個訴訟被撤銷，他們仍然有權上訴。高勵思與律師代表17日沒有回應傳媒的詢問。

高勵思是非裔，在2018年當選舊金山聯合學區的教育委員。然而，聯合學區過去一年多來面臨一系列的爭議，尤其是因為校園重啟過慢、取消入學招生的「擇優」（merit-based）錄取制度、校園改名，等等。

今年年初時，高勵思也被揭發曾經在2016年期間，在推特上發表過涉及冒犯亞裔的言論，消息曝光後，舊金山全城官員一面倒地要求她下台。高勵思拒絕辭職，但是被撤除教委會副主席（VP）職位，仍然保留了教育委員的民選官職。

因為不滿被撤職，高勵思發起了訴訟，向舊金山聯合學區以及其他多位教育委員索求賠償，總額高達8700萬元。這個數額也震驚了全城，但是法律界人士普遍認為，這個訴訟案件不會進入庭審。

果然，北加州聯邦法院法官吉利安（Haywood Gilliam Jr.）在訴訟案開庭聆訊前幾天，直接將訴訟案撤銷。吉利安在撤銷決定的聲明中說，原告高勵思在起訴書中，沒有給出任何事實來支持她的論點。法官說，「原告沒有在她的反對意見中解釋，將她從副主席職位上撤職的決議，如何構成違反聯邦法律的行為。」

2016年，當時高勵思還不是民選官員。她當時在推特中發表了系列言論，針對亞裔群體，形容亞裔利用「白人至上主義者」的思維來融入社會，並且「跑到前頭」（獲得成功）。

她在推文中還舉例說明，指出亞裔社區在「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）以及反對種族歧視的運動中做的不夠，同時也把亞裔對比成為「住在家裡的黑*」（歧視性詞語，house n****r）。推文至今沒有被刪除，網址是：

https://twitter.com/AliMCollins/status/805474701355012096。高勵思也曾經對外表態自己的推文被斷章取義，強調並無歧視亞裔。

此外，舊金山民間也發起了罷免聯合學區教育委員的運動，高勵思正是其中被要求罷免的目標之一。

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