金山華埠餐館勞資糾紛 161萬元達成和解

華人進步會政治主任林德樂（左一）、前餐館工人王拓（左二）、華人進步會行政主任劉茂琦（左三）、亞洲法律聯會律師高文儀（右一）。（記者李怡／攝影）

22名華裔移民工人與雇主禦食園川菜館 ( Z & Y)的勞資糾紛，經歷三年多的維權抗爭之後，8月17日在由華人 進步會（CPA）和亞洲法律聯會（ALC）聯合召開的新聞發布會上，宣布以161萬元的賠償金達成和解。

161萬元和解金額，包括未付的最低工資、加班費、被扣小費、換班補償金、帶薪病假和相關違規罰款。和解協議還包括：餐館老闆實施公平及透明的小費分配政策、為工人和管理層提供帶薪工作 時間培訓、讓員工了解適用於工作場所的權利等。此外，五名 Z & Y 前員工，因為提出工資扣押問題而受到老闆的打擊報復，在上述和解金之外另獲和解賠償金額7萬元，作為和解協議的一部分。

按照和解談判的內容，接下來，餐館所有員工將會看到新實施的公平合理的排班表、雙語員工手冊，以及提醒關於報復行為屬違法的文宣公示。與此同時，餐館老闆張女士 (Ms. Zhang) 和韓先生 (Mr. Han) 也保證，如果他們未能按時支付賠償金，總賠償額便會調升至200萬元。賠償款由被告所擁有的舊金山物業信託契約進行擔保。

帶領員工維權的前餐館員工王拓，被人們視為此次勞工 爭權的領袖。王拓說，人們在受到不公平待遇的時候，要勇敢的站出來。他一再感謝華人進步會（CPA）和美亞公益促進中心-亞洲法律聯會（ALC）的幫助。他說，「大家不要害怕！像這次的維權，是大家一起團結努力的結果，並且得到CPA和ALC的幫助。」他並呼籲出台相關法律規定，讓新進員工都可以有員工權益手冊，以便讓雇主和員工都知悉彼此的權利和義務，從而減少類似的勞工糾紛。

華人進步會行政主任劉茂琦，希望這次的維權是對其他雇主的警告，提醒人們要遵守法律、正確對待工人權益。她說，「當工人健康和安全得到保證時，我們的社區才可以健康和安全」。

亞洲法律聯會律師高文儀在新聞會上稱讚王拓的勇氣。他說，在本案調查過程中，大部分工人的英語水平有限，對聯邦和地方勞動法缺乏了解，認為自己是移民和弱勢群體，害怕失去一份穩定的工作，因而不敢站出來說出自己的遭遇和不公平待遇。如果沒有像王拓這樣的帶頭人，有工人領袖的勇氣，本案的和解結果是不可能實現的。

本次新聞發布會受到了中英文媒體的高度關注，主持發布會的華人進步會政治主任林德樂表示，如果人們認為自己沒有得到適當報酬，或有任何有關勞工權益的疑問，都可致電政府勞工權益辦公室。