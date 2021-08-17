山火恐擴大 PG&E擬今晚分區斷電 3.9萬用戶受影響

「迪克西山火」火勢可能因新一輪強風到來再度變得猛烈。（美聯社）

正在北加州 對抗山林大火的消防員16日嚴陣以待，準備應付新一輪即將到來的強風天氣。與此同時，太平洋瓦電（PG&E）16日也表示，為了避免強風引發新火災，可能對北加州上萬用戶採取斷電措施。

即將於17日出現的新一輪強風，將取代短暫抑制「迪克西山火 」（Dixie Fire）的天候條件，可能將火焰吹往其他已因乾旱和夏季高溫而滿地火種的社區。迪克西山火事故指揮部發言人伊文斯（Jim Evans）說：「在這種環境中，無論是吹往哪個方向的風，尤其是大火正在延燒的方向，是每個人都擔心的問題。」

正在塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）北部和喀斯開山脈（Cascades）南部燃燒的迪克西山火，目前面積為56萬9600畝，已焚毀超過1100座建築物，包括625棟房屋，受威脅的建築物超過1萬4000座。自它7月13日爆發以來，當局已發出無數撤離令。

雖然起火原因還在調查中，但太平洋瓦電已向監管單位表示，迪克西山火和與迪克西山火合併的「飛火」（Fly Fire）可能都是樹木倒在電線上引起。

太平洋瓦電15日晚上已通知北加州16個縣約3萬9000個用戶，由於天氣預報表示大火東北部將刮起乾燥強風，他們可能於17日晚上採取斷電措施。

太平洋瓦電在聲明中說：「鑑於強風預報和目前極度乾旱與極度乾燥植被的狀況，太平洋瓦電已開始對目標地區發出48小時前的斷電預警，將主動關閉這些地區的電源確保安全，以降低通電電線引發野火的危險。」

美國 跨部門消防中心（National Interagency Fire Center）表示，迪克西山火是美國目前正在燃燒的97場大型野火之一，超過2萬5000名消防員、支援人員和管理團隊被派往各個災區救火。

美國國家森林局（U.S. Forest Service）上周表示，他們正在以危機模式進行運作，派出的消防員人數是一年前同期的兩倍以上。

在大火中，受影響的不只有社區居民，還有野生動物。

消防員15日在靠近泰勒斯維爾（Taylorsville）的山區發現一隻可能是在迪克西山火中失去母親的幼熊，這隻瘦弱的幼熊正在等待和野生動物救援小組一起從災區撤離。

從科羅拉多州前來支援救火的消防員梅西（Johnnie Macy）說：「如果熊媽媽在的話，幼熊通常會和熊媽媽待在一起，跟著媽媽一起逃難。但這隻幼熊並不是如此，因此，我們認為，這隻幼熊可能已經在大火中失去了母親。」