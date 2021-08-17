開學1周…屋崙學區爆疫情 2班級停課隔離

東灣屋崙聯合學區開學僅僅一周後，就爆發疫情。圖為孩子們上周返校上課。（記者劉先進／攝影）

新冠變種病毒Delta正在加速傳播，疫情 依然嚴峻。東灣屋崙 （Oakland，也譯奧克蘭）聯合學區 開學僅僅一周，就爆發疫情，蒙特克萊爾小學（Montclair）和屋崙高中（Oakland High School）共有21個病例，導致兩所學校各有一個班級停課，學生在家隔離。

屋崙學區8月9日正式開學復課，學生紛紛返校。學區有100多所學校，5萬名學生。但在開學第一周後的16日（周一），報告了全區共58名學生和10名工作人員感染。而蒙特克萊爾小學有5個病例，屋崙高中有16個病例。這兩所學校各有一個班級停課，學生居家隔離。

不過，屋崙學區表示，相信這些病例是在學校以外的地方感染的。學區發言人佐佐木（John Sasaki）表示，此時此刻，沒有理由相信教室內存在疫情的社區傳播。是否有可能在學區內的某個時候發生社區傳播？當然，這有可能，但學區正在盡一切努力防止這種情況的發生。

有學生家長表示，隨著變種病毒在學生回歸校園時爆發，讓人頗為擔憂，因為必須首先考慮到安全和孩子們。雖然知道遠程網課學習並不完美，但孩子們在學校中面對面上課時，感染病毒的風險更大。

蒙特克萊爾校長巴洛加（Maite Barloga）表示，校方正在積極應對，學校將從周一開始，在課間休息和午餐時對班級進行分組，將一個班級的孩子與其他人分開，控制暴露在病毒中的風險。

巴洛加敦促家長，如果孩子生病，就不要送他們去學校。同時，她表示將為不便送孩子上學的家長提供幫助。學校正在竭盡所能保持整個蒙特克萊爾社區的安全和健康。對於學校、學區、阿拉米達縣、加州和世界來說，如何控制疫情是一個嶄新的領域。「大家都知道孩子需要回到學校，我想確保他們能夠留在學校上課。」

目前，屋崙校區依照加州規定，要求所有學生在室內和室外都戴上口罩，並要求所有教職人員接種疫苗或每周檢測新冠。