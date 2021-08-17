柏加大秋季開學將面授 視疫情轉網課

柏克萊加大表示，秋季開學後，學校的課程將默認為面授。學校正密切關注疫情新發展，如有需要，面授課程隨時可以轉為遠程網課。（記者劉先進／攝影）

柏克萊加大校長克里斯（Carol Christ）和臨時執行副校長兼教務長柯什蘭（Catherine Koshland）表示，秋季開學後，學校的課程將默認為面授。除非在某些情況下，技術上更容易為現場教學提供遠程網課補充，否則學校只要求教員提供面授或遠程教學，而不是同時提供。學校正在密切關注疫情 的新發展。如果公共衛生條件需要，面授課程隨時準備轉為遠程網課。

克里斯和柯什蘭在官網發表聲明說，在短短兩周內，學校將自疫情開始以來第一次大規模地恢復面授課程。人們對這一過渡既興奮又惶恐。這對一些人來說是一個具有挑戰性的時刻，所以需要花點時間來解決擔憂，希望幫助學生和教職工放心。聲明鼓勵所有人定期訪問學校新冠病毒網站，瞭解最新的資訊。內容包括，返回校園的要求，如果有人新冠檢測呈陽性，如何應對等。

自疫情爆發早期以來，柏加大一直在慢慢過渡到接近正常的運作。一開始，在嚴格的公共衛生協議下恢復最基本的研究。隨著學校加強基本研究，又增加了戶外教學和其他活動。疫苗 廣泛接種後，柏加大能夠在今年夏天早些時候歡迎教職員工回來，並取消更多限制。在接下來的幾周中，將歡迎更多的學生回校，並進一步增加現場服務。直到100%的課程都面對面授課，過渡才會結束。

克里斯說，學校的課程將默認為面授。同時提供面授和遠程學習非常具有挑戰性，除非在某些情況下，技術上更容易為現場教學提供遠程網課補充，否則學校只要求教員提供面授教學或遠程教學，而不是同時提供。公共衛生界沒有建議限制提供現場教學。鑒於校園社區的疫苗接種率和目前的戴口罩要求，學校對秋季學期的計畫充滿信心。

克里斯表示，學校正在密切關注疫情的新發展。如果公共衛生條件需要，學校面授課程隨時準備轉為遠程網課。在過去幾年中，柏加大在停電、山火煙霾和疫情中建立的復原力頗為出色，能靈活應對新情況。

克里斯表示，強烈鼓勵學生和教職工在智能手機上啟動新冠感染曝光通知。雖然學校將繼續進行人工追蹤聯繫，但加州CA Notify系統（允許用戶以保護隱私的方式發送和接收關於疫情潛在高風險暴露的通知），將大大提高學校進行有意義的曝光通知的能力。而且與春季不同的是，如果有人是病毒檢測呈陽性的人的密切接觸者，只有在出現症狀或未接種疫苗的情況下，當事人才需要隔離。

克里斯表示，加州大學 要求返校生接種疫苗的政策已在柏加大生效。疫苗是完全免費的，在校園和社區都可以隨時接種。如果學生在校外接種疫苗，必須將接種紀錄上傳到學校網站eTang。如果還沒有來得及，到校後將有機會接種。

克里斯說，正如整個疫情中的情況一樣，學校將需要做好準備，隨著情況的不斷變化而進行調整。計畫取決於公共衛生狀況，並可能發生變化。