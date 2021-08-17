聖荷西市長 呼籲聖縣警長下台

史密斯（左二）的領導再起爭議。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

聖他克拉拉縣警長史密斯（Laurie Smith）再次陷入爭議。聖荷西 市長李卡多（Sam Liccardo）16日發出聲明呼籲，史密斯應該為了獄政管理等相關問題處理不當辭職。

李卡多本人是前聖他克拉拉縣檢察官，也是前聖荷西市議員。他是首位公開呼籲史密斯應該辭職的民選官員。後續效應還有待觀察。

史密斯的警長職務為民選職，在位已經23年。依據李卡多辦公室的新聞稿指出，在史密斯過去六年的任期之中，聖縣多次出現監獄 內犯人的暴力行為，導致犯人嚴重受傷甚至死亡，而針對這些事件的事實也並未完全公開。另外，在史密斯領導下，也有多宗與聖他克拉拉縣警隊有關的訴訟事件，浪費了納稅人的公帑。同時，聖他克拉拉縣警隊還陷入賄賂等爭議，涉案者更包括史密斯的左右手。

聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）以及李洲曉（Otto Lee）等人在上周公布的議程中，也包括準備在本周提出要求聖他克拉拉縣警隊公開聖他克拉拉縣監獄事件的紀錄畫面。

聖他克拉拉縣監獄的管理過去幾年來引起多次議論。例如，去年11月30日晚間，一名在密爾比達監獄坐牢的40歲囚犯，進入房間時被同房間的一群囚犯拳打腳踢、圍毆，該囚犯還被拖到靠近保安的窗戶空間，被一群人暴力毆打。甚至有囚犯在他已經流血的臉上倒地板清潔劑，整個襲擊過程全長5分37秒，導致被襲擊者流血、全身赤裸且骨折。後來調查發現，襲擊者與被毆者，都是幫派 成員。

另外，在2015年時，一位精神有問題的囚犯泰利（Michael Tyree）在獄中遭三位獄警打死，後來三人遭法官認定二級謀殺，並被判15年有期徒刑。