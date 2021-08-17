華裔高中生左予涵 回收電腦助弱勢

左予涵從小就對修電腦很有興趣，並成立社團回收電腦再利用。（記者李榮／攝影）

薩拉度加高中學生左予涵（Ethan Zuo）從小就對電子產品就展現特殊興趣，經常把家中的電腦、GPS等電子用品拆開來研究，再試著組回去或者修理。上了高中後，左予涵在學校成立社團「The IT Club」，帶領同學將廢棄的電腦與電子零件再利用，組裝成可用的電腦後捐助給弱勢地區的學生，最近又捐了數十台電腦給寄養家庭孩童。

左予涵在明尼蘇達州出生，7歲時隨父母搬到南加 州，幾年前又全家搬到灣區，住在薩拉度加。他對電腦方面的成就很早就展露頭角，一年多前還因為自己的一項科展，提出解決電腦資訊中心散熱問題的辦法，收到麻省理工學院（MIT）的獎勵。不但拿到1000元的獎學金，還被邀請到麻省理工學院參觀一周，並拜訪教授及實驗室；他也與麻省理工學院的大學生分享自己的研究成果。

他表示，自己小時候就對「修理東西」很有興趣，喜歡將電腦等電子用品拆卸再組裝回去，研究內部的構造與功能。有一陣子家裡東西都幾乎拆無可拆，媽媽還帶著他到回收電子產品的地方讓他挑選「廢物」回家玩，作為他在學校成績達標的獎勵。

學生將就電腦重整後，捐助給需要的個人或團體。（記者李榮／攝影）

「我從小就喜歡拆電腦和其他東西，看裡面是什麼樣子。一個顯示卡是什麼子？我昨天買電腦裡面有什麼部件？」左予涵表示，印象中從5歲就開始亂拆東西，當時把家中電腦拆解成一堆「parts」，父母還兇了他一頓。後來爸媽逐漸了解他的興趣，自己也從網路及書本上學到更多電腦相關知識，在小學六年級時就自己組裝出一台電腦。

左予涵說，原本就對拆解電腦感興趣，他也在高中成立了「The IT Club」。後來想到，電子產品這麼多、汰換頻率又高，但很多時候可以換了零件回收再利用，因此就想到回收電腦捐助給弱勢的想法。他慢慢累積召集了數十位同學，先一起研究電腦的相關知識與技巧，再透過人際與Google Ads廣告徵求回收廢電腦，從而拆解組裝，賦予新的使用機會。

他表示，許多電腦其實只要換一顆新的硬碟，就能夠順利完成現代作業系統與平時上網的需求。因此，如果是硬碟不敷使用，他們就會換上新的固態硬碟（SSD），而成本也不會很高，目前約20多元就能有一個128gb的固態硬碟。或者許多電腦是電池壽命已盡，換上新電池，有時候則是要加上新的記憶體就能使用，「其實很多十年、十五年前的電腦，換些零件後還是很好用。」

另外，包括電腦，或者平板與手機，很多產品會被汰換是因為屏幕破裂，學生們也從網路上習得更換屏幕的技巧。

「很多東西是可以修的，不但能夠再次被使用，同時也比較環保。」左予涵指出，去年疫情爆發之後，數位落差（digital divide）與貧富不均的議題更顯得重要，很多低收入 家庭沒有電腦，也阻礙了學習。因此，回收電腦捐贈的模式也就更受歡迎，他們也與包括聖他克拉拉縣的社工接觸，媒合有需求的個人與團體。

他表示，數個月下來已經修了幾百台電腦，也將回收電腦捐助的模式拓展至南加。未來希望能夠再擴大規模，一方面解決電子廢物（Electronic waste, e-waste）的問題，一方面也讓更多人能夠有適合的電腦使用。