我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

華裔高中生左予涵 回收電腦助弱勢

記者李榮／薩拉度加報導
左予涵從小就對修電腦很有興趣，並成立社團回收電腦再利用。（記者李榮／攝影）
左予涵從小就對修電腦很有興趣，並成立社團回收電腦再利用。（記者李榮／攝影）

薩拉度加高中學生左予涵（Ethan Zuo）從小就對電子產品就展現特殊興趣，經常把家中的電腦、GPS等電子用品拆開來研究，再試著組回去或者修理。上了高中後，左予涵在學校成立社團「The IT Club」，帶領同學將廢棄的電腦與電子零件再利用，組裝成可用的電腦後捐助給弱勢地區的學生，最近又捐了數十台電腦給寄養家庭孩童。

左予涵在明尼蘇達州出生，7歲時隨父母搬到南加州，幾年前又全家搬到灣區，住在薩拉度加。他對電腦方面的成就很早就展露頭角，一年多前還因為自己的一項科展，提出解決電腦資訊中心散熱問題的辦法，收到麻省理工學院（MIT）的獎勵。不但拿到1000元的獎學金，還被邀請到麻省理工學院參觀一周，並拜訪教授及實驗室；他也與麻省理工學院的大學生分享自己的研究成果。

他表示，自己小時候就對「修理東西」很有興趣，喜歡將電腦等電子用品拆卸再組裝回去，研究內部的構造與功能。有一陣子家裡東西都幾乎拆無可拆，媽媽還帶著他到回收電子產品的地方讓他挑選「廢物」回家玩，作為他在學校成績達標的獎勵。

學生將就電腦重整後，捐助給需要的個人或團體。（記者李榮／攝影）
學生將就電腦重整後，捐助給需要的個人或團體。（記者李榮／攝影）

「我從小就喜歡拆電腦和其他東西，看裡面是什麼樣子。一個顯示卡是什麼子？我昨天買電腦裡面有什麼部件？」左予涵表示，印象中從5歲就開始亂拆東西，當時把家中電腦拆解成一堆「parts」，父母還兇了他一頓。後來爸媽逐漸了解他的興趣，自己也從網路及書本上學到更多電腦相關知識，在小學六年級時就自己組裝出一台電腦。

左予涵說，原本就對拆解電腦感興趣，他也在高中成立了「The IT Club」。後來想到，電子產品這麼多、汰換頻率又高，但很多時候可以換了零件回收再利用，因此就想到回收電腦捐助給弱勢的想法。他慢慢累積召集了數十位同學，先一起研究電腦的相關知識與技巧，再透過人際與Google Ads廣告徵求回收廢電腦，從而拆解組裝，賦予新的使用機會。

他表示，許多電腦其實只要換一顆新的硬碟，就能夠順利完成現代作業系統與平時上網的需求。因此，如果是硬碟不敷使用，他們就會換上新的固態硬碟（SSD），而成本也不會很高，目前約20多元就能有一個128gb的固態硬碟。或者許多電腦是電池壽命已盡，換上新電池，有時候則是要加上新的記憶體就能使用，「其實很多十年、十五年前的電腦，換些零件後還是很好用。」

另外，包括電腦，或者平板與手機，很多產品會被汰換是因為屏幕破裂，學生們也從網路上習得更換屏幕的技巧。

「很多東西是可以修的，不但能夠再次被使用，同時也比較環保。」左予涵指出，去年疫情爆發之後，數位落差（digital divide）與貧富不均的議題更顯得重要，很多低收入家庭沒有電腦，也阻礙了學習。因此，回收電腦捐贈的模式也就更受歡迎，他們也與包括聖他克拉拉縣的社工接觸，媒合有需求的個人與團體。

他表示，數個月下來已經修了幾百台電腦，也將回收電腦捐助的模式拓展至南加。未來希望能夠再擴大規模，一方面解決電子廢物（Electronic waste, e-waste）的問題，一方面也讓更多人能夠有適合的電腦使用。

南加 低收入 加州

上一則

聖荷西市長 呼籲聖縣警長下台

下一則

罷免紐森最新民調 兩黨又拉鋸 民主黨嚴重欠缺熱情

延伸閱讀

聖荷西市長 呼籲聖縣警長下台

聖荷西市長 呼籲聖縣警長下台
變種病毒肆虐 加州聖他克拉拉縣籲符資格青少年打疫苗

變種病毒肆虐 加州聖他克拉拉縣籲符資格青少年打疫苗
變種病毒肆虐 聖他克拉拉縣籲符合資格青少年打疫苗

變種病毒肆虐 聖他克拉拉縣籲符合資格青少年打疫苗
灣區反對興建新屋者 多為富裕社區

灣區反對興建新屋者 多為富裕社區
3周7死 地檢長憂：聖縣毒品流竄猖獗

3周7死 地檢長憂：聖縣毒品流竄猖獗

熱門新聞

朋友懷緬馬連縣一接種疫苗後死於COVID-19的女子。（取自臉書）

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診

2021-08-14 18:31
買家們爭相出價，灣區以85萬元價格上市的被焚房。（電視新聞截圖）

車庫被火吞 金山核桃溪「燒焦房」85萬上市 買家搶買

2021-08-13 01:50
洪斯比性侵8歲女童被捕。（聖荷西警方提供）

北加聖荷西男子闖入住宅 性侵8歲女童被捕

2021-08-11 17:14
一位不滿意服務的顧客，怒斥巴洛阿圖餐廳老闆：「滾回你的國家去。」（取自美聯社）

只因不接受現金 巴洛阿圖餐館老闆遭辱：滾回你的國家

2021-08-15 02:17
專家表示，睡眠需求依個人不同，一般建議是每晚睡7-9小時。(Getty Images)

睡多久才夠？專家：依年齡而異 成人至少7小時

2021-08-09 02:00
舊金山嚴格的疫苗強制令增加了餐廳員工的壓力，但COVID-19第四波感染可能已達極限。（取自美聯社）

專家預測：金山第4波新冠疫情 恐已達頂峰

2021-08-15 02:20

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛