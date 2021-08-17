睽違17個月…舊金山公立學校重開 學生開心家長憂

舊金山市長布里德祝賀學生們返回校園。（圖片來自Twitter截圖）

周一，舊金山 超過5萬名學生返回重新開放的公立學校園，其中許多是過去17個月以來第一次返校。對於大多數已經超過500天沒有走進校園的學生來說，這是一個特別的日子。雖然他們必須戴上口罩 ，但是，這標誌著舊金山市公立學校的孩童，終於可以回歸正常的校園生活了。

舊金山市長布里德說道，「我很激動地看到孩子們可以返回學校上課了，能夠讓孩子們有社交活動，和在一起互動討論學習，我們終於做到了。」

對於返校的學生們來說，一個好消息是，舊金山是全國疫苗 接種率最高的地區之一。舊金山市府公衛官員說，市內12至17歲的青少年兒童中，有 84%已接種了疫苗。

學區官員表示，他們遵守市府的健康指南，該指南不需要學校工作人員保持社交距離，或進行日常健康檢查。但需要家長應幫助學生篩查症狀，如果有發熱和身體不適，學生應待在家中或是及時就醫。教室內，將配備便攜式空氣淨化器、打開窗戶或機械通風，以符合舊金山市健康安全指導規定。

學生們第一天返校，也都充滿了希望與活力。周一，9歲的Miya Barcus準備上三年級了，在媽媽的幫助下，準備了新的藍色球鞋、新衣服、兩個口罩、一個新的書包、隨身攜帶的洗手液和一些零食。能和同學們一起玩耍和學習，Miya很開心。

Miya的媽媽Sabrina Barcus說道，「第一天上課，教室還是井然有序的，因為在暑假前，學校幫助學生們做了回歸課堂的演習。學校把周三的放學時間提前，用於讓老師和學校做一些新的調整和防疫工作。」Sabrina表示，因為今天是入學第一天，都在忙著進入角色，所以還不確定之後的狀況會如何，要再觀察看看。她希望學校可以嚴格的遵守戴口罩規定。另外，學校規定學生和家長自我篩查，她擔心的是，家長們會不會都能誠實的報告孩子的健康狀況。