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無需出示證明 舊金山青少年 可免費坐公交1年

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山青少年免費公交項目正式生效。（記者李晗 / 攝影）
舊金山青少年免費公交項目正式生效。（記者李晗 / 攝影）

秋季學期開始，舊金山青少年免費坐公交（Muni）的項目正式生效，所有18歲及以下的青少年均可以免費搭乘市內的公交，為期一年。

該項目是試點計畫，適用於全體青少年，不會查看青少年的家庭收入。除了遊客熱衷的叮叮車（Cable Car纜車）以外，青少年搭乘公交都無需出示付費證明、Clipper卡，自行上車即可。

 

該項計畫是源自於舊金山市長布里德（London Breed）推出的2022年財政預算。她提出了200萬元的撥款，讓免費項目持續12個月。也就是青少年的免費坐公交計畫，在過去的周日（2021年8月15日）開始實施，一直持續到2022年8月14日。這一改變取消了原先的各項申請手續，比如家庭須提交青少年年齡和收入證明的材料。

此外，交通局的公聽會將於2021年9月7日下午1時舉行。交通局董事會將審議該項。公聽會地點，市政廳4樓400號會議室。會議提供免費語言服務，需在48小時前致電要求，電話是415-646-4771。民眾也可以將意見和問題電郵至[email protected]。查看該計畫的詳細資料，請上網 SFMTA.com/FreeMuni4Youth。

舊金山公交免費的話題充滿爭議。此前議會中七比四通過了「全民」免費公交三個月的試點項目，需要花費過千萬元。也就是議會立法支持全體民眾都可以免費，但是遭到市長布里德反對，而另外提出了這個青少年免費公交的新計畫。

舊金山 預算

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