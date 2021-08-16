舊金山街頭壁畫揭幕 展現亞非裔團結、反仇恨

灣景區的街頭的壁畫展現亞裔非裔的團結。（記者李晗 / 攝影）

治安事件頻發，非裔 與亞裔 社區之間關係緊張。舊金山 灣景區（Bayview）街頭揭幕了一幅全新的壁畫，展現了亞裔與非裔社區的團結。

舊金山非裔藝術文化區（SF African American Arts & Culture District，簡稱SFAAACD）與中華文化中心在8月15日周日共同主辦發佈會，宣佈合作夥伴關係，並共同完成「青年聯結壁畫」。團結壁畫由藝術家主導，與青年藝術家合作，慶祝非裔和華裔社區團結一心，抵抗種族主義和仇恨。

藝術家溫嘉蕙創作了亞裔非裔團結的壁畫。（記者李晗 / 攝影）

其中一幅壁畫由華裔藝術家溫嘉蕙（Helice Wen）創作。畫中一對非裔和華裔的女性對望，非裔女性向亞裔女性「傳遞愛」。溫嘉蕙來自深圳，定居舊金山多年。她的作品中常使用人物和花卉圖案來講述日常生活中的親密、脆弱和感性生活。

溫嘉蕙表示，舊金山的灣景區其實亞裔居民和非裔居民都很多，是很好展現族裔團結的地方。她希望亞裔與非裔的年輕一代可以有更多溝通。她也說，其實非裔與亞裔之間有不少的共同之處，包括大家都喜歡「編辮子」，因此她也把這個元素融入了壁畫之中。

壁畫項目公開徵集了兩位社區藝術家來參與，壁畫製作過程中也有不同與不同的青年藝術家合作。除了溫嘉蕙之外，還有Kalani Ware也被選中，與來自社區青年中心（CYC）的年輕藝術家合作，創作了兩幅壁畫。

「中華文化中心很高興可以與非裔藝術文化區合作，團結一心。」中心主任梁凱欣表示。她說，不同社區要團結起來，一起療愈，以新的角度敘述為種族公平和正義的故事。

非裔藝術文化區主任格蘭（Ebon Glenn）表示，針對有色人種社區的系統性種族主義和偏見，在美國是不幸的現實。「通過這次合作，我們想向舊金山的民展示非裔和亞裔社區可以通過青年的藝術，來表達團結與反對仇恨。」

這個壁畫的地址位於5012 Third St，現在是一塊空地，準備要用來建設公寓樓房。建案預計會在一年之後才動工，屆時開發商也會計畫以其他方式在室內呈現。