金山華埠愛心捐款 小李養傷：感謝社區關心愛護

屋崙華埠藍天使義工巡邏隊、華埠商會和華人自理浸信會15日將在社區募捐的1萬9000多元，交給在華埠勇敢阻止搶劫、卻被槍傷的華人青年小李。（記者劉先進 ／攝影）

見義勇為拔刀助，社區愛心謝英雄。屋崙華埠 藍天使義工巡邏隊、華埠商會和華人 自理浸信會（CIBC）15日把在社區募捐的1萬9000多元，交給在華埠勇敢阻止搶劫、卻被槍傷的華人青年小李。小李表示，謝謝社區關心，但不會使用所有募捐，考慮捐贈一部分出去給慈善機構。比如，用於對抗仇恨亞裔犯罪。

屋崙華埠藍天使義工巡邏隊、華埠商會和華人自理浸信會15日將在社區募捐的1萬9000多元，交給在華埠勇敢阻止搶劫、卻被槍傷的華人青年小李。（記者劉先進 ／攝影）

7日下午2時，2個蒙面非裔劫匪到華埠持槍搶劫，在超市等候買菜母親的小李見義勇為，勇敢阻止，卻被劫匪連開兩槍打中，所幸並無大礙，目前正在養傷。華埠此次的愛心捐款，包括藍天使隊伍募捐的1萬7260元，以及華埠商會和華人自理浸信會募捐的1900元。華埠商會基金還收到一批支票，因為上面撰寫的字跡不清，需要再仔細核對。

藍天使隊長鄺偉醫師說，巡邏隊在2月份就開始巡邏保護華埠。這次見到華人青年小李的見義勇為事跡，非常感動，也欽佩於他的勇敢。「這些錢是華埠的心意。有華埠老先生、老太太五元、十元的捐助，也有熱心街坊、商戶的愛心捐贈。這是對你的支持和讚揚，希望你早日康復。」

華埠商會主席陳錫澎表示，很多時候，面對搶劫，不少人都選擇避讓或逃離。但小李卻勇敢的站出來。他的行為高尚，是偉大的社區英雄。「小李和我有過數次交談。他說不擔心捐贈問題，只是想保護社區，保護被攻擊的人。很多人想說謝謝他，以他們自己的方式。捐贈並非錢多錢少的問題，也不是因為小李亟需錢，而是為了表達感謝之情。社區想對他說，我們很愛你。」

華人自理浸信會執理會主席Wilson Young表示，社區很感激小李的義舉。他的兒子很想見到小李，可惜15日未能成行，所以就拍了合影，到時轉給兒子看。

小李說，感謝社區的關心和愛護。他雖然身中兩彈，但所有參與會診的醫生都說他很幸運。來日方長，遲早會恢復到100%。儘管經過槍擊，但他感覺心理上沒什麼問題，沒做噩夢，睡眠很好。不過，還是想做一些生物治療，有備無患。

屋崙華埠特意買了鮮花，祝福小李英雄早日康復。（記者劉先進 ／攝影）

小李表示，自從搶劫槍擊以來，政府採取的措施不錯，市長薛麗比也支持投放更多警力，州長紐森也表態維護屋崙治安（註：紐森將安排加州巡警到屋崙巡邏執法）。「肯定會有人關注華埠治安問題，我希望繼續出台一些解決方案，讓社區更安全。也許有市民會覺得華埠乃至屋崙不安全，這沒關係，但我認為華埠治安會變得更好，希望一旦事情平靜下來。每個人都會感到安全。」

小李表示，目前網絡捐款的官方管道只有一個，就是媒體記者幫他設立的頁面https://ca.gofundme.com/f/help-support-asian-man-who-was-shot-in-oakland。他目前有醫療保險負責治療，不想要所有的捐款，會捐贈一些錢給慈善機構，其中也保護對抗仇恨亞裔的機構。