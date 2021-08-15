3周7死 地檢長憂：聖縣毒品流竄猖獗

聖他克拉拉縣地檢官辦公室對目前縣內毒品流竄的事件感到擔憂，圖為聖他克拉拉縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）。（照片：聖縣地檢官辦公室提供）

聖他克拉拉縣地檢官辦公室對目前縣內毒品 流竄的事件感到擔憂。過去三周，聖荷西有七個無家可歸者因為使用含有過量安非他命、芬太尼（fentanyl）等毒品而死亡。根據聖縣統計，7月9日至8月9日死亡的無家可歸者總人數為36人，已是去年同期死亡人數16人的2倍以上。

聖他克拉拉縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）表示，聖縣不僅要面臨新冠病毒和Delta變種病毒等健康危機，同時更要面對那些因過量毒品而死亡的人們，聖縣將致力於與反毒倡議者、警察 、毒癮者及其父母們共同合作，來阻止更多這類死亡案件。

聖縣統計，今年8月3日莫甘山有一名少年疑似吸食過多芬太尼毒品而死亡，7月26日聖他克拉拉縣某間旅館 也有 一名疑似吸食毒品死亡的嫌疑者，7月22日在密爾比達監獄一名囚犯疑似吸食毒品過量而暴斃，7月18日有人在桑尼維爾的一家旅館疑似吸食毒品過量死亡，種種案例都顯示，許多突然暴斃的死亡案例都與死亡者使用含有過多芬太尼劑量的毒品有關。

聖荷西警察局METRO部門表示，上周從一名被捕嫌犯身上查獲了超過四盎司的芬太尼粉末，如果這批毒品真的很純，這數量可以導致五萬人致死。

聖他克拉拉縣目前正密切監控因芬太尼死亡的人數，2019年27人死亡，2020年急劇上升至88人死亡，2021年至今有44人死亡，而今年恐怕死亡人數還會持續增加許多。

聖縣地檢官辦公室表示，將與合作夥伴積極參與防毒、反毒工作，也鼓勵全民分享支持這個活動，如果知道身邊有誰需要藥物、酒精上癮治療，可致電800-488-9919，也可以主動聯絡聖縣行為健康服務中心，獲得更多資訊。