專家預測：金山第4波新冠疫情 恐已達頂峰

舊金山嚴格的疫苗強制令增加了餐廳員工的壓力，但COVID-19第四波感染可能已達極限。（取自美聯社）

舊金山 的人氣酒吧和餐館東主紛紛表示，該市新的 「證明你已接種疫苗 」的強制令，可能會產生另一個後果：排隊等候入座的時間更長。新的規定增加了餐館人員的工作 量，而目前整個行業已經面臨勞動力短缺的難題。不過，疫情也有好消息，醫療專家表示，第四波疫情可能已經達至頂峰。

在像Waterbar這樣的餐廳，女領班還將承擔起「疫苗保鏢」的角色：讓那些有疫苗接種證明的人進來，把那些沒有的人拒之門外。餐廳經理西特尼克（Pete Sittnick）擔心，這可能導致顧客的等待時間更長。從廚房工作人員剝牡蠣到服務生端酒，在星期五下午的午餐高峰期，你不會發現一個Waterbar的員工站著不動。但從周五開始，該餐廳還要確保任何在室內吃飯的人，都有他們的疫苗接種證明卡。

「我們已經在手忙腳亂地尋找願意來和我們一起工作的人，這個特殊的簽到和核查工作，又需要多加一個甚至幾個人手。」西特尼克說。而且，讓他擔心的一種情況，是如何處理沒有接種疫苗的人。 「我們很靈活；我們努力做到盡可能好，但無論怎樣還是可能會得罪一些人，」他說。

「沒有一家餐館會因為他們讓哪一個人進來而受到懲罰，這不是我們的目的，」監察漢尼（Matt Haney）說。「我們不會要求你對每個人進行監管。盡力而為吧。」

不過，顧客似乎對出示疫苗證明表示讚賞，表示強制令打消了以前有的顧慮，以後會常和家人出來吃飯。

零售店和雜貨店不受疫苗接種證明要求的限制；想在室外就餐的人也不必出示疫苗接種證明。

隨著越來越多的強制令的落實，好消息也接踵而至。舊金山總醫院的首席執行官認為，COVID-19的第四波感染激增，目前可能已達到高峰，住院率正在趨於平緩。

舊金山查克柏格總醫院的埃利希博士（Dr. Susan Ehrlich）說：「根據我們在數據中看到的情況，住院率似乎正在趨於平緩，病例的峰值已經開始下降。」

埃利希說，舊金山總醫院目前有19名病人住院治療，這些病人中有15人沒有接種疫苗，而另外4人是突破性病例。

「當然，由於Delta變體的傳染性很強，疫苗的效果可能會降低。但是，疫苗毫無疑問仍然是我們擁有的預防感染的最好工具，」埃利希說。

據市府衛生官員馬特亞斯（Bela Matyas）稱，北灣蘇拉諾縣的COVID-19病例也趨於平穩。「病例沒有像以前那樣上升，而是保持穩定。」

舊金山總醫院的官員同時也表示，即使出現另一個疫情浪潮，也已經做好準備。醫院說，未來幾周會有更多的人因COVID-19而住院，這事還沒有過去。但他們預計不會有床位短缺的情形，也不會遭受比現在更大的影響。