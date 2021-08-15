「凝聚僑心」華運會回來了 2021聖火舊金山點燃

聖火典禮上的舞獅表。（記者李怡 / 攝影）

舊金山灣區華人 運動大會一直是海外華人最大的體育盛事之一。自1985年成立以來，30多年來，從未因任何困難間斷過，無奈去年因為疫情 史無前例的停辦一屆。不過，在各方努力下，華運聖火今年又重新點燃，並於8月14日上午10點在華埠國父紀念館舉行了「2021金山灣區華人運動會聖火點燃傳遞典禮」。

台北駐舊金山經濟文化辦事處李盈興副處長、中華總會館總董余健全、國父紀念館館長陳夏儀、華僑文教服務中心主任蘇上傑、中華傳統文化協會會長趙川山、華運會主委陳思如和諸位僑務委員代表等，出席了聖火點燃儀式。

華運會主委陳思如致歡迎詞，表達了對中華民國外交部、僑委會、教育部、北灣僑教中心和華運會義工朋友們的感謝。傳遞聖火儀式還包括，與會到場嘉賓齊聲唱中美國歌、貴賓致辭、運動員代表宣誓、舞獅隊表演，每位到場嘉賓臉上都洋溢著對華運會再次重開的熱情，和與老友故人久違重逢的欣喜。

今年華運會將特別增設了親子互動項目，通過趣味遊戲增進親子之間的感情。同時還推廣民俗體育，像踢毽子，打陀螺等，通過體育競賽的方式傳承中華傳統文化。

李盈興表示，華運會對增強僑胞體質、增進感情、凝聚僑心起到了很大的作用。聖火傳遞還有幾個重要精神：一是，傳遞了自由民主與和平，今年尤其是在國父紀念館前傳遞聖火是非常有意義的。二是，運動會強調勝不驕敗不餒的精神，遵守運動規則之下的友好競爭才會有真正的和平。三是，華運會傳遞了團隊合作的力量，只有把自我放下，共同努力，培養默契，這樣才會增加僑界的福祉，放下自我為大家。

余健全代表中華總會館為本屆華運會送上祝福，預祝圓滿成功。他並表示，37年前他參與了華運會的足球運動項目，看到疫情下華運會點燃聖火，想必今天在場的每一位也和他擁有同樣激動的心情。