金山市長專欄／返校要安全 請來接種疫苗

民眾到現場領取學生返校背包。

親愛的讀者們：

明天（8月16日）便是開學日。同學們與朋友及老師分開年半之後，必定很高興能夠重聚。公立學生亦已經很久沒有進入課室，我亦很高興看到校區終於恢復面授課堂。

自新型冠狀病毒疫情 開始以來，所有學生和家庭一直受到了不同程度影響，舊金山 一直竭盡全力解決他們所面對的學習損失和精神創傷。正因如此，我們在去年為緊急兒童和青少年護理中心、社區學習中心計畫和暑期計畫等投放了超過1億元撥款。建基於這些重要的撥款上，我們今年將投放1千5百萬元，以幫助擴大給予學生在學術和心理健康上的支援。

感謝我們的社區組織和市府各部門的辛勤工作和承諾，我們一年一度的返校背包贈品今年又取得了喜人的成功。

隨著新型冠狀病毒Delta變種所帶來的新挑戰，我聽到一些家長擔心面授課堂的情況。學區正遵循本地衛生部門所提供的指導方針，以確保學生、教職員和家庭的安全。

而令大家感到自豪的是，從疫情第一天起，舊金山成為了全國在應對新型冠狀病毒上的領袖。隨著校園的重開和商業的復甦，我們將繼續監控市內疫苗 接種進度並在必要時作出改變，以確保每個人包括家庭和前線員工等的安全。

大家也明白，對抗新型冠狀病毒的最重要辦法仍是疫苗，這亦是舊金山從疫情中復甦過來並蓬勃發展的辦法。

我很榮幸地報告在舊金山內，7成8符合條件的居民已完成疫苗接種。儘管這消息令人鼓舞，目前新病例的激增顯示了我們需要採取更多措施來縮小未接種疫苗人的剩餘差距，同時保護那些尚未合資格接種疫苗的人士，例如12 歲以下的兒童。

上周，我們宣布了從8月20日起，舊金山將要求高接觸區域等商業，例如提供食品或飲料的酒吧、餐館、俱樂部、劇院和娛樂場所，以及室內健身房和其他健身場所，需要向顧客和員工獲得疫苗接種證明，才能讓他們進入這些設施。

在室內大型活動方面，凡年滿12歲以上在參加人數超過1000人或以上的活動時，必須提供疫苗接種證明。

該衛生指令還將疫苗接種要求擴展到一些未被州政府衛生指令納入疫苗接種範圍內的保健醫療機構，包括成人日託中心、護理機構、牙科診所、家庭健康助理和藥劑師等。

許多舊金山市內的商業已經率先要求顧客提供疫苗接種證明，以表示對員工、客戶和全市健康的關心。該項健康命令仿效了這些商業的先驅領導，並將有助大家應對未來的挑戰以保持商業繼續開放。疫苗是擺脫疫情的最有效辦法，也是我們能回到可以安全地聚在一起生活的方法。

我們需要能夠讓市內商業，特別是學校，在未來的任何情況下保持開放，這代表了大家都需要接種疫苗。

請鼓勵您身邊的人接種疫苗，如要預約及查詢接種地點，請瀏覽網址: sf.gov/getvaccinated。

如您需要了解有關新疫苗要求等資訊，瀏覽網址:http://sf.gov/vaxrequired。

敬請繼續佩戴口罩，並鼓勵他人接種疫苗。祝願您平安健康。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德