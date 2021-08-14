逾6100消防打火 迪克西山火「救火成本」已破2億

迪克西山火延燒速度放緩但持續擴大，救火成本已逾2億元。(美聯社)

根據美國 林務局表示，延燒多日的迪克西山火 (Dixie Fire)成為加州 史上第二大野火，迄今已耗資2.176億元抗災，乾旱與極端氣候條件助長火勢，成本可能還會增加。

已有超過6100名消防隊員派駐當地協助救火，為加州山火救災人數最多的一次，是一般山火救災人數近十倍。消防員持續於13日對抗大火，火災已擴及51萬7945英畝面積土地。

據加州消防局稱，火勢已有31%獲得控制。但是，林務局副主任羅德斯(Brian Rhodes)表示，危險乾旱與天氣條件，持續威脅消防員救災控制火勢的努力。他指出，全加州惡劣氣候條件，包括乾旱與缺乏水分，導致大火更難控制。這些條件都使得夜間滅火更加困難，然而，夜晚通常是控制火勢的最佳時間。

羅德斯指出，可以見到夜間火勢燃燒情況，與白天一樣猛烈，迪克西山火勢發展正是最佳範例，有時晚上比白天燃燒情形更加嚴重。

根據加州消防局，氣候加劇條件與夜間火災，導致官員推遲重新安置部分特定疏散區，包括切斯特(Chester)、艾爾馬諾湖(Lake Almanor)以西與普拉特維爾(Prattville)等地區，全都在普拉馬斯縣(Plumas County)。羅德斯表示，天氣非常不合作，當局很想協助民眾返家，但於此同時，又不願讓民眾聚集在某一地區、之後又得再次進行疏散。

加州消防局指出，雷暴與三位數高溫預估將出現在火災區西側。消防團隊專注在進行結構性保護與周邊火勢控制。火災東側有4萬加侖的地面阻燃劑，用於保護普拉馬斯縣凱迪嶺(Keddie Ridge)下的建築物。羅德斯表示，火勢似乎正朝向艾爾馬諾湖以東的拉森縣(Lassen County)威斯特伍德社區(Westwood)擴展。

迪克西山火已摧毀1109棟建築物，包括584間房屋，並持續威脅1萬4416座建築物。消防局透露，已有三名救災人員在大火中受傷。