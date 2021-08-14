我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

逾6100消防打火 迪克西山火「救火成本」已破2億

編譯組／灣區13日電
迪克西山火延燒速度放緩但持續擴大，救火成本已逾2億元。(美聯社)
迪克西山火延燒速度放緩但持續擴大，救火成本已逾2億元。(美聯社)

根據美國林務局表示，延燒多日的迪克西山火(Dixie Fire)成為加州史上第二大野火，迄今已耗資2.176億元抗災，乾旱與極端氣候條件助長火勢，成本可能還會增加。

已有超過6100名消防隊員派駐當地協助救火，為加州山火救災人數最多的一次，是一般山火救災人數近十倍。消防員持續於13日對抗大火，火災已擴及51萬7945英畝面積土地。

據加州消防局稱，火勢已有31%獲得控制。但是，林務局副主任羅德斯(Brian Rhodes)表示，危險乾旱與天氣條件，持續威脅消防員救災控制火勢的努力。他指出，全加州惡劣氣候條件，包括乾旱與缺乏水分，導致大火更難控制。這些條件都使得夜間滅火更加困難，然而，夜晚通常是控制火勢的最佳時間。

羅德斯指出，可以見到夜間火勢燃燒情況，與白天一樣猛烈，迪克西山火勢發展正是最佳範例，有時晚上比白天燃燒情形更加嚴重。

根據加州消防局，氣候加劇條件與夜間火災，導致官員推遲重新安置部分特定疏散區，包括切斯特(Chester)、艾爾馬諾湖(Lake Almanor)以西與普拉特維爾(Prattville)等地區，全都在普拉馬斯縣(Plumas County)。羅德斯表示，天氣非常不合作，當局很想協助民眾返家，但於此同時，又不願讓民眾聚集在某一地區、之後又得再次進行疏散。

加州消防局指出，雷暴與三位數高溫預估將出現在火災區西側。消防團隊專注在進行結構性保護與周邊火勢控制。火災東側有4萬加侖的地面阻燃劑，用於保護普拉馬斯縣凱迪嶺(Keddie Ridge)下的建築物。羅德斯表示，火勢似乎正朝向艾爾馬諾湖以東的拉森縣(Lassen County)威斯特伍德社區(Westwood)擴展。

迪克西山火已摧毀1109棟建築物，包括584間房屋，並持續威脅1萬4416座建築物。消防局透露，已有三名救災人員在大火中受傷。

加州 山火 美國

上一則

疫苗接種卡 灣區各大學聘專家「抓假」

下一則

金山地檢長走訪華人商戶 拚經濟安全重啟

延伸閱讀

北加迪克西山火濃煙周四飄抵灣區 慎防空汙

北加迪克西山火濃煙周四飄抵灣區 慎防空汙
迪克西山火燒逾50萬畝 跨越關鍵門檻 PG&E恐被接收

迪克西山火燒逾50萬畝 跨越關鍵門檻 PG&E恐被接收
迪克西山火成「加州最大山火」 再3縣進入緊急狀態

迪克西山火成「加州最大山火」 再3縣進入緊急狀態
迪克西山火成「加州最大山火」 再3縣進入緊急狀態

迪克西山火成「加州最大山火」 再3縣進入緊急狀態
加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

熱門新聞

當局尋獲可能是柏克萊失蹤跑者克雷切克的遺體，他的華裔妻子姚珍（中）說她的最後一絲希望破滅了。（電視新聞截圖）

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走

2021-08-06 01:03
青年見義勇為試圖阻止搶劫，被劫匪開槍擊中。（馬作林供圖）

屋崙華埠搶案 勇敢華青相助「身中2槍」幸無生命危險

2021-08-08 02:20
奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)

奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉

2021-08-07 02:19
買家們爭相出價，灣區以85萬元價格上市的被焚房。（電視新聞截圖）

車庫被火吞 金山核桃溪「燒焦房」85萬上市 買家搶買

2021-08-13 01:50
劫匪乘坐金色的車輛逃離現場。（台山同鄉會社安隊供圖）

金山奧克蘭華埠再爆搶劫 華裔青年見義勇為中彈

2021-08-07 20:16
洪斯比性侵8歲女童被捕。（聖荷西警方提供）

北加聖荷西男子闖入住宅 性侵8歲女童被捕

2021-08-11 17:14

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡