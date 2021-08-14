美西新冠重症、死亡多 哈佛研究：野火煙霧助長

研究顯示，野火是去年造成美西上萬人感染新冠肺炎並死亡的重要原因之一。（美聯社）

在美國 新冠病例激增之際，科學家發現，另一場災難是造成民眾感染新冠病毒後出現重症或死亡的重要原因：野火。

最近在「科學發展」期刊（Science Advances）上發表的一篇研究報告指出，2020年野火煙霧中細懸浮微粒（PM2.5）的增加，導致加州 、俄勒岡州和華盛頓州的新冠確診和死亡病例激增。

報告共同作者哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）生物統計學教授多米尼奇（Francesca Dominici）對有線電視新聞網（CNN）說：「細懸浮微粒空氣污染是加快病毒傳播速度的一個載體。高傳染性delta變種病毒已造成病例激增，現在又有野火肆虐，讓人擔心。」她稱，這是一個危險的結合。

細懸浮微粒是最小也是最危險的污染物之一，被人體吸入後，會深入肺部組織，再進入血液，可造成哮喘、心臟病、慢性支氣管炎和其他呼吸道疾病，而這些潛在疾病讓人們在感染新冠病毒後容易出現重症。

美國肺臟協會（American Lung Association）醫療長利索（Albert Rizzo）表示，野火煙霧造成的空氣污染可能造成肺部發炎。他說：「細懸浮微粒是讓新冠病毒進入人類氣管的沃土。人體免疫系統原本只需要對抗懸浮微粒造成的影響，現在，它還要同時對抗病毒。」

2020年是一個歷史性的野火年份，西部各州超過1000萬畝土地被焚毀。儘管大火直接造成的死亡人數只有約43人，但史丹福大學研究人員估計，加州因吸入含大量細懸浮微粒野火煙霧而死亡的人數有1200人到3000人。

哈佛大學這項研究分析了2020年受野火影響的加州、俄勒岡州和華盛頓州92個縣，使用衛星圖片和這三州公開的新冠確診和死亡病例相關數據進行分析。研究人員獲得的證據顯示，煙霧和煙灰愈多的縣，新冠確診和死亡病例就愈多。如果細懸浮微粒連續28天保持高濃度，病例會增加近12%，死亡人數會增加超過8%。研究人員認為，去年的野火煙霧可能是疫情期間造成美西至少1萬9000人感染新冠病毒和後續造成700人死亡的原因。

史克里普斯海洋研究院（Scripps Institution of Oceanography）氣候變遷 流行病學家班馬尼亞（Tarik Benmarhnia）說：「野火發生時，我們會看到因呼吸道症狀或心血管症狀住院的人數激增，元兇就是主要由細懸浮微粒組成的煙霧。」

班馬尼亞指出，野火不只燒出細懸浮微粒，還會因燒毀房屋內含有有毒物質的東西，例如塑膠。然而，有毒氣體不像煙霧會飄散到很遠的地方，大部分都會滯留在當地，對社區造成影響。

多米尼奇表示，隨著野火加劇，她希望這項研究能推動更多人採取環境正義行動。她說：「透過顯示野火和新冠病毒結合的嚴重性，我希望這項研究能成為提高對抗氣候變遷的緊急性的又一證據。」