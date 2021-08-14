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金山地檢長走訪華人商戶 拚經濟安全重啟

記者李怡／舊金山報導
博徹思與華人商戶面對面交談，並遞上個人名片，以便商戶直接反映社區安全和仇恨犯罪問題。（記者李怡攝影）
博徹思與華人商戶面對面交談，並遞上個人名片，以便商戶直接反映社區安全和仇恨犯罪問題。（記者李怡攝影）

經濟重啟之時，舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）訪問華埠小商業，面對面向商家詢問目前面臨的社區安全問題，並留下個人郵箱地址和安全指南信件，以確保仇恨犯罪（Hate Crime）的受害者可以得到即時申訴，商戶遇到的公共安全問題可以直接反饋給檢察長本人。

博徹思來到Richmond社區，走訪了一些華人商家。除為他兩周大的嬰兒購買物品之外，還走訪多家小商品家電，餐館和便利商店。同時也介紹了目前地檢處所設立的受害者服務部，可協助受害者行使權力，為受害者提供有關案件的消息、協助渡過複雜的刑事司法系統，以及在案件審理期間提供支援，另外受害者索賠委員會可協助支付醫療、牙醫、心理治療、喪葬及搬遷的費用。受害者服務部請聯繫628-652-4100或訪問sfdistrictattorney.org/victim-services/

他表示，在各商戶重新開放之際，希望給他們最大的支持。此次的走訪也是想讓華裔的商家們可以更安心，讓他們知道遇到問題不要害怕說出來，他們的權益是會得到及時維護的。

當天陪同博徹思造訪華埠的還有多位地檢處華裔職員，包括新上任的社區事務總監陳嘉霖（Francis Chan）等。

博徹思目前頻頻動作，增進與華裔社區的聯結。他重組了地檢處的架構，聘用了李蕙儀、陳嘉霖擔任兩個部門的一把手，凸顯自己對華裔社區的重視。地檢處新聞發言人也開始以中文發佈通訊稿，發給記者，並且每周舉辦中文媒體的圓桌會議，向中文媒體提供案件進展。

他表示，競選的時候就已經承諾要加強華裔社區的安全檢察力度，現在就是在兌現競選承諾。

博徹思探訪華人商戶。（記者李怡攝影）
博徹思探訪華人商戶。（記者李怡攝影）

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