紐森回金山催票反罷免 全城官員出動

市長布里德打電話給選民。右為州長紐森。（布里德競選顧問提供）

距離9月14日的罷免加州 州長紐森 （Gavin Newsom）的選舉還剩一個月的時間。紐森也回到自己的家鄉，也是自己政治生涯起步的舊金山 ，啟動了反罷免的運動。舊金山本地官員傾巢而出支持紐森，反對罷免。

紐森第一站選擇的是位於米慎區的Manny's咖啡店，這裡是本地許多政治活動的舉辦地點。出席的官員在戶外的用餐區域向選民打電話，尋求支持反罷免。墻上也都貼著「否決」（Vote No）罷免的海報。

紐森表示，這一次的選舉影響會很大，並抨擊競爭對手在移民、勞工、環保、醫療等等的保守派政策，以及在防疫政策上反口罩的立場。目前民調顯示保守派的電台主持人艾德（Larry Elder）是領跑者，其餘幾個共和黨籍的候選人也緊隨其後。紐森直指艾德是比川普還要「右」的人。

本次選舉中只會有兩個問題，第一題是是否支持罷免紐森，第二題是替代人選。反對罷免的主流政界官員均要求第二題留白。

舊金山市長布里德（London Breed），舊金山選區的三位加州議員威善高（Scott Wiener）、邱信福（David Chiu）、丁右立（Phil Ting），舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin），平稅局主席、前市議員郭嫻（Malia Cohen），本地舊金山民主黨內高層等全部出動，幫紐森助選。

布里德說，大家在此團結一致，反對罷免州長紐森，強調紐森在疫情期間帶領加州的貢獻。她也呼籲大家投票時第一題填反對罷免，第二題留白，罷免選舉結束之後大家可以回歸更重要的工作。

據悉紐森將會在未來數日內在全加州範圍內競選。總統拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）也預計會幫助紐森度過這次難關，盛傳會親自來加州參與反罷免競選。