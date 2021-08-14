競選加州州長 艾德發表反暴力政見

保守派電台主持人、加州州長候選人艾德（Larry Elder）就犯罪、反亞裔暴力、種族三大議題發表看法。(視頻截圖）

保守派電台主持人、加州州長罷免選舉候選人艾德（Larry Elder）13日上午召開新聞發布會，就亞裔 社區比較關心的幾個話題，包括預防犯罪、反亞裔暴力和種族等回答記者的提問。值得關注的是，這是艾德競選活動的第一場記者會，可以看出他對於亞裔社區選票的重視。

本次記者會還邀請到了前蒙特利公園市市長，首位華裔女性銀行總裁趙美生。趙美生表示，州長紐森 的執政理念對於亞裔群體是不公平。她表示，紐森所簽署的法案導致了日後對亞裔群體爆發式的暴力活動，「這是我80年的歲月中，看到的對於亞裔群體最糟糕的一件事了。」

對於日益猖獗的針對華人商鋪的搶劫等犯罪行為，艾德表示，他會採取積極警務的政策，加強警察在犯罪高發地區的存在，讓那些潛在的犯罪人員有所忌憚。「並且我不會將罪犯過早釋放，就像紐森做的那樣。」艾德說，在年底之前，會有大約7萬5千名罪犯得到提前釋放，「我會盡我最大努力阻止這個法案的生效。」同時，艾德承諾，將在競選成功後，修建更多的監獄，用來容納更多的犯罪人員。

艾德批評紐森是一位暴君。他表示，保護公共安全是每一位州長的職責，然而這不應該以犧牲自由為代價。「接種疫苗 應該是受到鼓勵的，而不是被強制的。我們不應該製造緊張氣氛，或者對於變種病毒過激反應。如果我是州長的話，我會立即取消口罩令和疫苗令。」

州長紐森11日宣布，加州32萬教師及其教職員工需強制施打疫苗或接受每周新冠檢測，艾德回應道，他相信疫苗，但不會強迫那些對疫苗仍有懷疑的人去接受它。