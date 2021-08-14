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越裔監獄消防員出獄 ICE下令遣返

編譯組／綜合電
亞裔受刑人聲援委員會（Asian Prisoner Support Committee）呼籲ICE勿遣返范丕。（取自推特）
亞裔受刑人聲援委員會（Asian Prisoner Support Committee）呼籲ICE勿遣返范丕。（取自推特）

一名越裔前監獄消防員因為服刑期間表現良好，獲提早假釋出獄，卻在出獄當天被移送聯邦移民與海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，簡稱ICE），11日被下令遣返越南，一個他不曾踏足的國家。

30歲的范丕（Phi Pham，音譯）對舊金山紀事報（Chronicle）說：「我幾乎不會說越語，在那裡，我不知道我可以找誰，不知道可以打電話給誰。」范丕不是美國公民，只持有綠卡，這是他被遣返越南的原因之一。

代表范丕的亞洲法律聯誼會（Asian Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus）律師普拉薩德（Anoop Prasad）表示，儘管范丕從未去過越南，也沒有越南政府核發的出生證明，法官麥格雷爾（Elizabeth McGrail）還是下令將范丕遣返越南。

普拉薩德說：「法官在下達遣返令時，並未要求ICE提供此人來自哪個國家的證明。不過，ICE能合法將人們驅逐到任何可以接納他們的國家，無論被遣返者是否是那個國家的公民。」

范丕雙親是越南難民，逃離越南之初，住在菲律賓難民營，范丕在菲律賓難民營出世，隨後成長於東灣海沃市街頭小巷。

2011年10月間一個夜晚，范丕在聯合市（Union City ）一家In-N-Out Burger與人發生口角，當時約20歲的范丕開槍擊中一名30歲男子的胸部。根據阿拉米達高等法院紀錄，范丕於2014年3月對持兇器攻擊罪名不予抗辯 (no contest)，等同供認罪名，被判入獄服刑。

范丕堅持留在美國的經過暴露出州參議院第54號法案 (SB 54)中的一個問題。2017年通過的SB 54試圖終止加州與地方執法單位與ICE之間的合作。然而SB 54立法過程中，將加州懲戒署 (California Department of Correction and Rehabilitation) 排除在外。

普拉薩德說，SB 54存在的這個問題，即意味著加州監獄與地方縣監牢不同，可遵循ICE的要求，將服滿刑期，離釋放日期不到五天的囚犯轉交給ICE。

加州自從2013年以來已推出多條法規，試圖消除聯邦政府強迫地方將ICE認定可驅逐出境移民，轉交給ICE處理。移民權益組織強調這種「雙重懲罰」問題，其懲罰對象主要是包括持有綠卡人士的所謂「非美國公民」。許多受罰者事實上一輩子都是住在美國，只是沒有正式歸化成為美國公民。

美國公民 ICE 越南

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