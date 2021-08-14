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加州亞裔逾600萬 人口增速最猛

編譯組／美聯社沙加緬度13日電
2020年人口普查數據顯示，亞裔是加州過去十年人口增長速度最快的族裔。（美聯社）
2020年人口普查數據顯示，亞裔是加州過去十年人口增長速度最快的族裔。（美聯社）

12日公布的2020年人口普查數據顯示，加州亞裔人口過去十年增長25%，是加州人口增長速度最快的族裔。

2020年人口普查數據顯示，加州白人人口過去十年大跌24%，是美國三個最大族裔群體為非白人的州之一，其他兩個是新墨西哥州和夏威夷州。2014年成為加州最大族裔群體的西語裔，過去十年人口增長11%，目前人口為1550萬人，占加州總人口將近40%。

不過，加州過去十年人口增幅最大的不是西語裔，而是亞裔。加州目前有超過600萬亞裔人口，比美國許多州的總人口還要多。十年前，加州58縣沒有任何一縣的最大族裔群體是亞裔，十年後出現兩個：灣區的阿拉米達縣和聖他克拉拉縣。

戴維斯加大人口統計學家巴西（Noli Brazil）說：「我認為，加州亞裔人口的增加與年輕群體的增長有關，它是過去十年亞裔人口大幅增加的主因。」

今年稍早公布的人口普查數據顯示，加州將有史以來首次失去一個國會席次，因為人口增長速度比其他州慢。不過，加州的選區重劃過程可能不會有太多黨派之爭，因為它是由獨立的公民選區重畫委員會（Citizens Redistricting Commission）負責，而不是由加州立法會負責。

加州最大縣仍由洛杉磯縣蟬聯，人口超過1000萬的洛杉磯縣也是美國人口最多的縣。加州有11個縣人口減少，大部分都是近幾年受到野火重創、鄰近俄勒岡州邊界的人口稀少縣。人口增幅超過兩位數百分點的縣有9個，以北加州曲尼特縣（Trinity County）增加16.9%為最多，實際增加人數最多的是南加州河濱縣，比十年前多出22萬8000人。

加州亞裔人口顯著增加提高了亞裔政治勢力，例如，州長紐森（Gavin Newsom）今年初任命邦塔（Rob Bonta）接任加州檢察長，他是加州史上首位菲律賓裔檢察長；此外，加州圖書館（California State Library）立法歷史學家瓦薩（Alex Vassar）指出，加州立法會現在有14名亞太裔議員，在舉行特別選舉選出遞補阿拉米達縣空缺的眾議員後，人數會增加為15人。

戴維斯加大美國亞裔研究教授羅德里格茲（Robyn Rodriguez）指出，加州亞裔在語言、文化和宗教上十分多元化，需要有更詳細的數據來了解不同群體之間的差別。

羅德里格茲說：「亞裔居民各自在非常不同的情況下來到美國，有些是因為戰爭和流離失所，有些是自己選擇移民來此，所有的複雜原因都有必要做進一步探討。」

加州 亞裔 美國

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