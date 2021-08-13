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罷免紐森 金山市政廳投票站8•16開門 提前服務選民

記者李晗╱舊金山報導
選務處發言人李懿莊介紹，本次9月的選舉只有罷免州長一項，一共兩道問題。（記者李晗 / 攝影）
選務處發言人李懿莊介紹，本次9月的選舉只有罷免州長一項，一共兩道問題。（記者李晗 / 攝影）

加州罷免州長紐森（Gavin Newsom）的選舉正式開鑼，選民已經陸陸續續收到選票。雖然選舉日是9月14日，但是舊金山市政廳（City Hall）的投票站也將在8月16日開始正式開門運營。

選務處的中文發言人李懿莊表示，目前選民都已經收到了英文的選民指南，中文的選民指南預計將會在本周六時收到。今年的9月的選舉只有罷免州長一項，一共兩道問題，即是否支持罷免，以及罷免之後的接替人選。像是本地的估值官（Assessor-Recorder）選舉等都不在這一次的選票上。

市政廳的「投票中心」（Voting Center）位於負一層。根據選務處的發佈，所有希望登記投票的民眾，或想要親自投票、使用無障礙投票設備、尋求選務協助、或投遞郵寄選票的舊金山選民，都可以選擇使用這個投票中心的服務。

目前選民們都會收到郵寄選票到註冊的地址上，民眾可以選擇郵寄回來，無需粘貼郵票，也可以前往投票中心投遞。若是在8月30日之後才註冊的選民，則需要通過臨時選票（provisional ballot）來參與本次選舉投票。

下周一開始，市政廳投票中心的具體的開門時間：工作日（9月6日勞工節除外），上午8時至下午5時。選前的最後兩個周末（9月4至5日，9月11至12日），則是上午10時到下午4時。選舉日當天（9月14日周二），則是上午7時至晚上8時開門。

投票中心有英文、中文、菲律賓文和西班牙文的官方雙語選票和投票材料，以及緬甸文、日文、韓文、泰文和越南文的模擬選票。對於殘障人士，中心提供無障礙的投票工具，如頁面放大鏡、具有觸摸屏、音頻聲效和個人輔助設備的無障礙投票標記設備。選民都可以通過致電 (415) 554-4375申請在市政廳的門口路邊投遞。

投票中心外將設置幾個投票站，方便行人、駕駛者和自行車手投遞選票。如有更多問題，可以致電(415) 554-4375或者發郵件至[email protected]

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