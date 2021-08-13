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金山罷免聯合學區教育委員 簽名突破門檻

記者李晗╱舊金山報導
4月時，華裔民眾在華埠的集會，支持罷免學區教育委員。（受訪者提供）
4月時，華裔民眾在華埠的集會，支持罷免學區教育委員。（受訪者提供）

舊金山家長發起的罷免聯合學區教育委員的運動，選民簽字人數已經突破門檻的要求，即5萬1325個簽字。罷免方將會繼續徵集簽字，直到9月7日的截止日期為止。

舊金山聯合學區過去一年來爭議重重。因為疫情校園關閉，學童只能在家上網課，學習效果令許多外界擔憂。然而學區的重啟校園計畫遲緩，激怒眾多家長，因此發起罷免運動。

罷免運動針對的三個教育委員分別是盧佩思（Gabriela Lopez）、高勵思（Alison Collins）和莫力加（Faauuga Moliga）。另外四人因為在罷免運動之初是新近當選或者新近連任的官員，因此不符合罷免條件。

據舊金山網路媒體Here/Say的報導，針對盧佩思和高勵思的簽字已經突破門檻，而針對莫力加的簽字則尚未有達到5萬。盧佩思是現任教育委員會主席。

此外，學區的學校改名風波，名校洛威爾高中（Lowell High）的改革、高勵思涉及歧視亞裔的推文言論等，也都觸發民眾對教委官員的不滿。

一般而言，徵集選民簽字的運動，都需要徵集到比門檻高出20%的數量才較穩妥。因為選務處會抽樣檢驗，有些選民簽字可能重複、不是本地選民、虛假信息等，導致簽字無效。也就是說，罷免方還需要繼續徵集簽字，突破7萬才較穩妥。

不少華人家長均有參與本次罷免運動。除了今年4月時華裔家長在華埠發起集會支持罷免之外，華人民主黨協進會（CADC）也曾集會支持罷免高勵思。同時，華裔家長林文傑阻止簽名紙被盜竊的視頻，也一度激起熱議。

另一方面，罷免州長紐森（Gavin Newsom）的選舉即將在9月14日舉行。舊金山的選民已經陸陸續續收到選票和選民指南。中文的選民指南將會在周六時收到。而舊金山本地罷免地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）的運動也仍然還在持續當中。其中一個罷免博徹思的運動，由舊金山的共和黨人牽頭，因為簽字不足已經宣告失敗。另一個罷免他的運動料將能夠達到足夠簽名。

舊金山 學區 教育

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