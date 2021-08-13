金山灣區人口增加速度高過加州 亞、西裔最多

2020年人口普查結果出爐，灣區9縣亞裔人口皆有增加，聖他克拉拉縣亞裔人口自2010年的31.7%增長至39%。(取自聖縣官網)

根據美國人口普查局12日公布2020年十年人口普查結果數據，灣區 過去十年人口成長，超過加州 與美國，其中又以亞裔 、西語裔族群人口增長最多。

根據舊金山紀事報分析，2010-2020年間，灣區9縣在科技業繁榮時期增加61萬6901名居民，增幅為8.6%，超過加州人口成長6.1%、美國人口成長率7.4%。包括蒙特瑞與聖他克魯茲縣的大灣區人口成長8.3%。灣區去年人口創紀錄達777萬人。加州人口有3950萬人。

灣區9縣的白人人口比例皆減少，反映了全國趨勢，康曲柯士達縣白人比例減幅最大，從47.7%降至39%。拉丁╱西語裔成為加州最大人口族群、佔總人口39.4%，高於2010年的37.6%。亞裔佔全加州人口15.1%。加州亞裔人口數量在全美排名第二大州、僅次於夏威夷。

人口普查局族裔外展部門主任瓊斯(Nicholas Jones)表示，人口普查結果顯示美國人口族裔多樣性，比過去估算還多。此趨勢也可能引發民選官員多元化的呼籲，包過具爭議性的國會重新劃分選區與聯邦資金撥款等。

灣區9縣亞裔人口比例皆有增加。聖他克拉拉縣亞裔人口自2010年的31.7%增長至39%，阿拉米達縣亞裔增長6.2%、聖馬刁縣成長5.3%。西語裔人口也有所增加，增幅最大的是蘇拉諾縣增加4.3%。

舊金山地區族裔人口變化不到1%，成為過去十年人口變化最少的縣。阿拉米達縣為灣區人口增幅最大的縣、增加11.4%。其次是康曲柯士達縣11.1%、蘇拉諾縣9.7%。蘇諾瑪縣人口成長最低、只有1%；納帕縣成長增長1.1%，兩個地區近年來飽受野火摧殘。

「加州公共政策研究所」資深研究員麥吉(Eric McGhee)指出，灣區人口增長在意料之中，但目前尚不清楚，疫情會如何影響未來人口趨勢

都布林是灣區人口成長最快的城市，過去十年人口成長57.7%至7萬2600人。