臉書美國辦公室重啟計畫 延至明年1月

臉書宣布暫停美國辦公室重啟計畫至明年1月。(美聯社)

由於Delta變種病毒蔓延導致確診數在灣區當地與全國攀升，臉書 (Facebook)12日宣布，暫停美國 辦公室重啟計畫至明年1月。

臉書發言人梅耶爾(Chloe Meyere)在電郵聲明表示，公司依據的是數據資料而非時間，做為推動重返辦公室的衡量標準。她補充說，公司預期這一變化，也將適用於美國以外其他國家的員工。

當問及此一變化是否將影響到合約員工，例如交通車司機、食品服務工作 人員等，梅耶爾指出，公司仍在研究許多細節，政策取決於當地健康與安全數據，以及地區性指導方針。公司將持續支付這些合約員工薪資，無論他們是否能夠在家上班，

臉書與其他總部在矽谷的科技公司，包括Uber、Lyft與Roblox等，皆已延後重返辦公室時間，部分公司甚至延至明年。

今年夏天，臉書擴大其遠程辦公計畫，提供員工進行申請，指出任何可在辦公室以外完成工作的員工，皆可要求申請轉換成永久遠距工作。

這家社交媒體巨擘位在灣區辦公室先前已開放10%容納空間。公司並於本月稍早表示，要求所有在美國辦公室工作員工配戴口罩。此一要求與先前公布內容相反。此前曾允許已接種疫苗員工可在工作時、將口罩取下。

上個月底，臉書要求提供疫苗接種證明，才可本人親自重返美國辦公室。由於Delta變種病毒增加感染，其他科技公司如Google等，也對面對面工作模式，加強謹慎程度。臉書原本已於5月份重新開放辦公室。