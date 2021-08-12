我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

mRNA疫苗傷身？ 網路群組謠言勿信

記者江碩涵／灣區報導
台灣全民熱議疫苗，但也有些群組開始出現一些錯誤消息，倘若收到疫苗相關話題，可上事實查核中心查詢。（翻攝於網站）
台灣全民熱議疫苗，但也有些群組開始出現一些錯誤消息，倘若收到疫苗相關話題，可上事實查核中心查詢。（翻攝於網站）

日前台灣受到疫情影響，全民熱議疫苗，但也有些群組開始出現一些錯誤消息，不僅指出mRNA疫苗會傷害身體，也提出疫苗無用論等看法。美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北表示，這些都是故意誤導民眾的群組資訊，呼籲民眾務必要打疫苗，愈多人打疫苗愈能減少病毒在體內複製的時間，也能降低病毒再度變種的可能性。

張智北表示，他自己也收到許多台灣友人傳來的訊息，例如mRNA留在人體内過了幾年將變成毒害人體的毒藥，mRNA會製造刺突蛋白，帶來恐怖的後果。甚至有人傳來訊息寫著打疫苗的人太多才會導致病毒變種等。這些通通都是謠言。

他表示，mRNA只是製造病毒刺突蛋白的指令，就好像在敵人身上搜到一封信，裡面有製造武器的指令。。我們把這封信複製給把守各部門士兵看，讓他們知道敵人會有這樣的武器來進攻，用來製造有效的防守武器。等敵人被消滅後，這封情報信不管留下來多久，信紙仍只是一頁信紙，不會變成炸彈。

張智北分析，至於接種疫苗導致病毒變種的說法更為荒謬。就是因為接種疫苗的人口比率仍不夠高，所以病毒才會在人體大量流傳、複製，甚至產生突變現象。在人體的時間待得愈久，突變機率愈高。有施打疫苗的人反而可以快速將病毒趕出體內，減少病毒複製、突變的機率。

他表示，台灣之前出現的一波疫情主要是原始病毒，如今也終於受到控制但現在全球又開始出現Delta變種病毒，台灣要努力提升疫苗施打率，尤其是mRNA這種效率較高的疫苗，不僅可以保護大部分民眾，同時也能減少病毒再度變種的機率，也呼籲有收到類似謠言簡訊的人，努力闢謠，不要無意之中成為散布謠言的人。

疫苗 台灣 疫情

上一則

舊金山室內活動需疫苗接種證明 最快本月20日生效

下一則

臉書美國辦公室重啟計畫 延至明年1月

延伸閱讀

南加內陸教育界多數教職員支持接種疫苗

南加內陸教育界多數教職員支持接種疫苗
以色列續推第3劑疫苗 60歲以下民眾即將開打

以色列續推第3劑疫苗 60歲以下民眾即將開打
台購買1500萬劑BNT疫苗 德原廠：已與台約好交貨期程

台購買1500萬劑BNT疫苗 德原廠：已與台約好交貨期程
台灣111萬人選打高端 陳時中：鼓勵每個人都打疫苗

台灣111萬人選打高端 陳時中：鼓勵每個人都打疫苗
打疫苗還是戴口罩？民調：家長更青睞戴口罩

打疫苗還是戴口罩？民調：家長更青睞戴口罩

熱門新聞

當局尋獲可能是柏克萊失蹤跑者克雷切克的遺體，他的華裔妻子姚珍（中）說她的最後一絲希望破滅了。（電視新聞截圖）

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走

2021-08-06 01:03
青年見義勇為試圖阻止搶劫，被劫匪開槍擊中。（馬作林供圖）

屋崙華埠搶案 勇敢華青相助「身中2槍」幸無生命危險

2021-08-08 02:20
發現屍體的地方位於公園內一處偏遠區域。（電視新聞截圖）

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

2021-08-05 01:46
奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)

奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉

2021-08-07 02:19
劫匪乘坐金色的車輛逃離現場。（台山同鄉會社安隊供圖）

金山奧克蘭華埠再爆搶劫 華裔青年見義勇為中彈

2021-08-07 20:16
洪斯比性侵8歲女童被捕。（聖荷西警方提供）

北加聖荷西男子闖入住宅 性侵8歲女童被捕

2021-08-11 17:14

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
神學士神速攻城掠地 美誤判 盟邦震驚

神學士神速攻城掠地 美誤判 盟邦震驚