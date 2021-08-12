華埠殘障法訴訟 李兆祥促聯邦修法

華埠街坊會主席李兆祥請求聯邦修法。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠 商戶遭到大規模的訴訟，被指違反「美國 殘疾人士法案」（ADA）的規定。社區代表、華埠街坊會主席李兆祥（Pius Lee）正式向兩位聯邦議員發信，請求修改聯邦法律，從根本上解決問題。

金山華埠歷史悠久，許多大樓的樓齡都有數十年，甚至上百年。因此部分樓宇在入口的台階、走道、樓梯等方面，都可能不符合「美國殘疾人士法案」的規定。但是因為安裝升降機、重新裝修、鋪平道路等，花費成本太高，且有些大樓過於老舊無法進行大規模的裝修，因此ADA違規的問題也就一直存在。

這也就讓一些專門「找茬」的律師抓到了機會，進行訴訟要求賠償，而且有的律師在業內已經很有「名氣」，專門利用ADA法律提告，繼而獲得金錢賠償。

李兆祥8月11日正式向聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）以及聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）提交信件。這兩位聯邦重量級的國會立法議員和舊金山關係匪淺。范士丹曾經是舊金山市長，波洛西也長期是代表舊金山選區的聯邦眾議員。

李兆祥在信中希望聯邦立法機關能夠在ADA的法律中加入修訂條款，即律師發起ADA相關訴訟之前，需要給予商戶15天的寬限時間，讓商戶可以在這段時間內「改正」。他也指出，加州的殘障保護法律加入了SB269修訂後，即給予15天的寬限，使用州法提起相關訴訟的案例就大減。

所謂的15天寬限時間，街坊會的法律顧問布里爾（Joseph Breall）解釋指的是在15天內，商戶至少要提交裝修的申請給市府，而不是完全的要把裝修工程完成。也就是說，15天的寬限時間內，商戶需要做到「採取行動」的步驟，這樣就能夠避免被告。

前舊金山市府行政官李偉良（Bill Lee）也出席發布會。他表示聯邦的修法，不單單是幫助華裔社區，而是幫助全美社區，全面地解決問題。李兆祥也呼籲商戶們盡快尋求專業樓宇人士的檢查，同時感謝舊金山市長布里德（London Breed）撥出50萬元來幫助商戶進行一些翻新維護工作。