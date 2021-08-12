嚴重乾旱 北灣小鎮觀光區促遊客節水

北加蒙多西諾縣觀光區懇請遊客節水。（美聯社）

新冠疫情 封鎖解禁 ，民眾終於有機會出遊，以維多利亞建築與懸崖步道著名的北灣小鎮蒙多西諾 (Mendocino) 遊客如潮，可是許多夏季出遊的旅客來到這個歷史景點後，發現到處貼著「嚴重乾旱，請節約用水」的公告。

平常時間霧濛濛的北灣小鎮蒙多西諾位於舊金山 以北約150哩，小鎮飲用水主要來源是地方水井，可是兩年乾旱，地下水減少，水井也逐漸乾枯。雪上加霜的是，小鎮備用水來源布拉格堡 (Bragg Fort) 警告蒙多西諾市，飲用水儲量急遽下降，主因是諾由河 (Noyo River) 水量減少。

蒙多西諾市社區服務局 (Mendocino City Community Services District) 監督羅阿德斯 (Ryan Rhoades) 表示，目前情況非常緊急。

西雷斯蘭德 (Eric Hillesland) 夫婦經營一家有10個臨海臥房的阿雷葛里亞客棧 (Alegria Inn) ，過去通常是到7月底或8月才需要購買飲用水，然而客棧水井水量稀少，今年從2月開始就開始買水。他們開始提醒顧客地方供水短缺，淋浴時盡量省水。

蒙多西諾市所仰賴的地下水來自地方約400個私人水井。1850年代蒙多西諾成立時，民眾用雙手鑿成這些水井，此後井水即是地方供水主要來源。地方民眾與商店將水儲藏在水罐內，有些人則將水存放在地方歷史性的水塔內。

羅阿德斯說，蒙多西諾市約有1000名居民，地方經濟主要來源是5月到10月間旅遊季節的旅客，旅遊季期間，每天的旅客可高達約2000人。旅遊業用水主要來自秋冬雨季，可是經過連續兩年乾旱，許多旅遊業者必須提前購買更多飲用水。

2020年雖然嚴重乾旱，可是當時因新冠疫情，小鎮封鎖，旅客異常稀少。而今封鎖解禁，每逢周末，來自舊金山與沙加緬度的遊客如潮，小鎮缺水問題更為明顯。

旅遊業者於是花更多的錢到更遠的地方取水，有些業者被迫裁減營業時間，減少開支。西雷斯藍德說，今年2月間3500加侖 (1萬3250公升）的水費為300元，現在已漲到600元，整整漲了一倍。

他說，由於水費高漲，必須減少旅館房間，結果當然生意跌落，情形又回到新冠疫情時期，沒有收入，可是仍然必須繳付保險與房貸利息。

目前蒙多西諾市採取的因應之道是允許民眾儲藏5000加侖 (1萬8900公升）水量，尋找蒙多西諾附近儲水豐富的水井區。地方官員同時要求州府協助，出資修造高儲水量的水櫃。羅阿德斯說，未來四個月間，民眾必須能儲藏更多飲用水，仍然可從水井取水使用。