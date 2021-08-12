我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

房東高額買斷金送走租客 舊金山早有先例

編譯組／灣區11日電
租戶買斷集中在舊金山特定區域，包括諾谷、卡斯楚與米慎。買斷集中在這些高級社區，因當地住宅價格昂貴擁有高價值。(圖取自臉書)
租戶買斷集中在舊金山特定區域，包括諾谷、卡斯楚與米慎。買斷集中在這些高級社區，因當地住宅價格昂貴擁有高價值。(圖取自臉書)

今年5月，舊金山一名房東支付47萬5000元送走租客，以騰空他們位在普利西迪歐崗(Presidio Heights)一處豪華7房公寓，成為舊金山市史上最大一筆單一租戶買斷交易。根據「舊金山租賃委員會」(San Francisco Rent Board)回溯至2015年的租客買斷資料，發現大筆買斷金送走租客，早有先例，還有另外14筆金額超過20萬元的租戶買斷交易，包括之前最高紀錄、2019年11月金額為32萬5000元的買斷租戶案。

委員會執行主任柯林斯(Robert Collins)表示，儘管有些買斷金額高到引人注意，但舊金山租金買斷金額一直相當平穩，自2015年以來，租戶買斷交易金額約於3-3.5萬元之間。他指出，考量到舊金山市租金不斷上漲，買斷金額幾乎比預期更穩定。他分析，儘管舊金山疫情期間的住房結構發生劇變，每年租戶買斷交易數量卻保持穩定。房東於2020年提交334份買斷協議，僅比2019年提交365份略少，與2017年數量相同。

當房東付款給租戶以空出住宅單位時，就會發生租戶買斷。租戶權利律師托本納(Joseph Tobener)表示，買斷可能是因房東不能合法驅逐租戶，或因驅趕成本高於買斷成本。大筆金額租戶買斷，通常會發生在昂貴社區的租戶，在同一單位居住數十年，租金遠低於市場價格。

托本納指出，在大部分情況下，房東可透過「無過錯驅逐程序」(no-fault eviction process)讓租戶搬出，例如「艾利斯法案」(Ellis Act)允許房東在計畫自己或親戚搬入、出售單位或拆除建築物時，驅逐租戶。在這種情況下，房東必須向每個租戶支付約7500元搬遷費用。但在部份情況下，例如租戶年老、殘疾或體弱時，以法案驅逐租戶，將導致租戶單位無資格轉換成共管公寓。房東通常更願意付錢讓租戶自動離開。

資料顯示，租戶買斷集中在舊金山特定區域，自2015年至年6月的買斷交易最常出現在市中心，包括諾谷(Noe Valley)、卡斯楚(Castro)與米慎(Mission)。買斷集中在這些高級社區，因當地住宅價格昂貴擁有高價值。社區越好、房價越高，買斷規模就越大。

房東 舊金山 租金

上一則

聖荷西男子闖民宅 性侵8歲女童

下一則

嚴重乾旱 北灣小鎮觀光區促遊客節水

延伸閱讀

舊金山華埠殘障法訴訟 社區請求聯邦修法

舊金山華埠殘障法訴訟 社區請求聯邦修法
不再沉默 加強團結反仇亞研討會線上召開

不再沉默 加強團結反仇亞研討會線上召開
金山學區頒疫苗強制令 學生下周返校都要戴口罩

金山學區頒疫苗強制令 學生下周返校都要戴口罩
憂疫情 加州上萬名家長連署 要求提供遠距教學選擇

憂疫情 加州上萬名家長連署 要求提供遠距教學選擇

舊金山加大大型研究：孕婦染疫 早產風險大

舊金山加大大型研究：孕婦染疫 早產風險大

熱門新聞

當局尋獲可能是柏克萊失蹤跑者克雷切克的遺體，他的華裔妻子姚珍（中）說她的最後一絲希望破滅了。（電視新聞截圖）

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走

2021-08-06 01:03
發現屍體的地方位於公園內一處偏遠區域。（電視新聞截圖）

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

2021-08-05 01:46
美國兒科學會委員會（American Academy of Pediatrics）的數據，全國上周有近7.2萬名兒童和青少年感染了新冠病毒。這比前一周大幅增加，是6月底感染孩子數量的5倍。（電視截圖）

全美上周7.2萬孩子染疫 比6月多5倍

2021-08-04 19:35
青年見義勇為試圖阻止搶劫，被劫匪開槍擊中。（馬作林供圖）

屋崙華埠搶案 勇敢華青相助「身中2槍」幸無生命危險

2021-08-08 02:20
奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)

奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉

2021-08-07 02:19
劫匪乘坐金色的車輛逃離現場。（台山同鄉會社安隊供圖）

金山奧克蘭華埠再爆搶劫 華裔青年見義勇為中彈

2021-08-07 20:16

超人氣

更多 >
停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯
紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區