金山華埠地鐵試車 明年春末開通

列車在聯合廣場站試車。（交通局提供）

舊金山中央地鐵 （Central Subway）線路，包括華埠 站在內，已經正式開始試行列車。交通局官方強調目前預計開通的日期仍然是明年的春末。

8月11日周三，交通局與華埠商戶代表召開會議。「華埠白蘭站」點的駐站工程師李偉民（Wyman Lee）介紹道，目前的試車會一直持續到明年春天，而試車不單單只是華埠，而是整一條中央地鐵線路的站點，包括聯合廣場（Union Square），直到Moscone站、火車站4街等。中央地鐵其實全長很短，但是工程的設計規畫到施工一直問題重重，工程延誤也導致華埠民怨沸騰。

預計的通車日期，即開放給民眾買票搭乘，交通局有營收 （revenue）的時間，李偉民強調仍然還是明年的春末。他也指出，如果有再有更新、延遲的消息，會及時通知民眾。

交通局8月3日在官方網站上發文指出，目前中央地鐵已經開始進入試車階段。同時文章中說，預計通車日期會是大於一年後。交通局的發言人加藤（Erica Kato）回應指出，現在尚未有確切的通車時間，只是預計2022年會開通。她也指出，開通的日期也要視乎列車測試的情況。

交通局的發文中說，對於中央地鐵這樣的大規模的交通項目，複雜的系統測試，人員的培訓操作，和日常的維護，通常需要大約一年的時間。 測試的階段包括同步自動列車控制系統、測試無線電，和數據通信系統，以及乘客信息系統。

「以往重大建設項目的經驗，使我們能夠吸取的經驗教訓，應用到項目的測試階段，這將確保項目成功交付並在明年開始服務。」交通局指出。

根據交通局提供的照片可見，目前站內、站外的裝修基本上都進入最後階段。像是站內的售票處、電梯、樓梯等，都已經建好。地面上的入口、地鐵上蓋的小廣場，也都在進入最後的收尾階段。李偉民也強調系統測試也在進行中，包括火警、通風系統等。交通局也發佈了試車的視頻，觀看的地址是：https://www.youtube.com/watch?v=i2LTTMVn6L8。

此外，李偉民也預告，現在華盛頓街已經開放了一條單行線的車道。但是未來因為要安裝新的交通燈系統，可能會造成不便，因此希望社區體諒。