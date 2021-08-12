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迪克西山火燒逾50萬畝 跨越關鍵門檻 PG&E恐被接收

編譯組／綜合11日電
迪克西山火破壞程度11日跨越關鍵門檻，使PG&E面臨被加州接收的命運。（Getty Images）
迪克西山火破壞程度11日跨越關鍵門檻，使PG&E面臨被加州接收的命運。（Getty Images）

「迪克西山火」（Dixie Fire）11日跨越關鍵門檻，焚地超過50萬畝，摧毀超過1000棟建築物，使太平洋瓦電（PG&E）面臨被加強監管和最終被加州接收的命運。

太平洋瓦電稱，迪克西山火可能是其供電設備引起的。如果經查屬實，那麼，迪克西山火燒毀的建築物數量現在已經足夠把太平洋瓦電置於六階段執法程序中的第二階段，最終可導致加州政府接管這個屢次違反安全規定的公用事業企業。

由於迪克西山火至今僅30%受控，起火原因調查過程可能長達數月。監管單位若想把執法程序推往下一階段，必須先找出太平洋瓦電沒有遵守加州法規或採取謹慎管理方式的證據。不過，在前往下一階段之前，太平洋瓦電仍有許多機會可以扭轉命運，以避免失去營業執照。

太平洋瓦電發言人波羅（Lynsey Paulo）發表聲明表示，加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）還未獲得任何與迪克西山火有關的調查結果，也尚未啟動任何與迪克西山火有關的訴訟。

波羅說：「我們都是按照我們的程序在工作，除了已展開我們的2021年社區野火安全計畫（2021 Community Wildfire Safety Program）和2021年野火緩解計畫（2021 Wildfire Mitigation Plan）之外，我們還採取了額外的安全措施，協助因應因日益嚴重的乾旱加劇的野火威脅。」

離加州野火季結束還有好幾個月，太平洋瓦電現在就已身處執法程序的第一階段。太平洋瓦電是美國最大的公用事業企業，這麼大規模的公用事業企業如果被政府單位接管，將是史無前例的。

FiscalNote Markets分析師貝斯（Katie Bays）說：「儘管太平洋瓦電離這個執法程序的最後階段還很遠，但是，在不確定如何擺脫這個執法程序的情況下，今年火災的嚴重性會繼續對他們構成威脅。」

由於太平洋瓦電在其野火安全計畫中，沒有將清除2020年最高風險電線區域的乾燥植被列為優先事項，4月被加州公用事業委員會擺入執法程序第一階段。

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