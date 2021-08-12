防疫急轉彎 紐森令加州教師都須打疫苗 開全美首例

州長紐森11日表示，已下發命令，要求從10月15日起，加州所有32萬教師和學校工作人員，上班需要接種疫苗或每周接受新冠測試，以防止疫情傳播。發布州級命令要求所有教師接種，為全美首創。（記者劉先進／攝影）

州長紐森 11日在訪問屋崙一間小學時表示，已下發命令，要求從10月15日起，加州所有32萬教師和學校工作人員，必須接種疫苗 ，或者每周接受新冠病毒測試以證明沒有染疫才能上班，以防止疫情傳播。發布州級命令要求教師接種，為全美首創。這項命令不僅在公立學校執行，也適用於私立學校。

紐森此行是討論加州重新開放的健康和安全。他在前幾天還表示，不會將教育行業工作者加入到需要接種疫苗的名單中，但在11日當天卻改弦更張。

圖為屋崙一老師在上課。（記者劉先進／攝影）

紐森表示，目前，所有符合條件的加州居民，有77.5%至少接種一劑疫苗，但防疫仍任重而道遠。而防疫，沒有任何東西可以替代疫苗接種。現在，加州成為全國首個要求教育系統內所有工作人員接種疫苗或檢測病毒的州，而所有工作人員包括教師、有證書工作人員，保管人員，巴士司機，及那些對支持整個學校生態系統至關重要的人。

紐森說，讓教師接種疫苗或測試病毒是正確的和可持續的作法，以保持學校開放，解決家長的焦慮。此舉讓父母知道，學校正在竭盡所能，保護孩子安全和健康。

幾天前，紐森還對記者表示，教師是否需要接種疫苗，要看各個學區 的決定。為何現在又發生變化？紐森說，州府正在考慮很多的選擇和作法，以維護人們的安全。預計在未來幾周、幾個月的過程中，會有後續的公告，以推進疫情防護，徹底地撲滅病毒。

紐森也未排除在疫苗被批准用於12歲以下兒童時，將上述命令擴大到學生身上。他說，「我們會考慮所有的可能性」。

灣區第二大學區、屋崙聯合學區的學委，10日晚上表決，要求學區所有僱員承包商和志願者接種疫苗，或每周進行一次新冠測試。屋崙學區剛剛在9日（周一）開放學校，讓學生返回校園。屋崙學區規定，所有教職員必須在8月27日之前提交疫苗接種證明，從9月7日開始，那些沒有接種疫苗的人將需要每周進行病毒測試。

舊金山聯合學區也有類似規定，要求1萬教職工必須在9月7日之前完全接種疫苗，任何尚未接種疫苗的員工將被強制要求至少每周測試病毒。