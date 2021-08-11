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舊金山加大大型研究：孕婦染疫 早產風險大

編譯組／舊金山10日電
舊金山加大大型研究發現，孕婦感染新冠病毒會提高出現不良併發症的風險。（Getty Images）
舊金山加大大型研究發現，孕婦感染新冠病毒會提高出現不良併發症的風險。（Getty Images）

舊金山加大一項大型研究發現，婦女在懷孕期間感染新冠病毒，會大幅提高出現不良併發症的風險，包括早產。

舊金山加大這項在同類研究中規模最大的研究，分析了加州2020年7月到2021年1月的所有出生紀錄。研究人員發現，懷孕期間感染新冠病毒的婦女，懷孕未滿32周的極早產（very preterm birth）風險比一般人高出60%，懷孕未滿37周的早產風險比一般人高出40%。對患有其他如高血壓、糖尿病或肥胖症等疾病的孕婦而言，極早產風險甚至高出160%，早產風險也高出100%。

在舊金山加大分析的20萬零157筆出生紀錄中，將近9000筆（3.7%）被檢測出感染新冠病毒，這個群體的早產率為11.8%，沒有感染病毒群體的早產率為8.7%，證實了過去研究中強調流行病會對孕婦造成嚴重影響的說法。

報告主要作者舊金山州大婦產科和生殖學副教授卡拉謝克（Deborah Karasek）說：「我對這項研究的發現並不感到意外，它們證實了懷孕期間感染病毒會產生這些不利的影響。」

研究還發現，少數族裔社區的新冠確診率高的情形也反映在出生紀錄上。數據顯示，西語裔在這項研究中人數占比為47%，但在確診感染新冠病毒的患者中卻占72%。

舊金山加大醫學院流行病學和生物統計學教授波勞斯基（Laura Jelliffe-Pawlowski）說：「我們認為有必要討論關於如何讓孕婦盡量待在家中、避免與他人接觸、在安全的地方工作的職場政策。」

研究人員希望，研究數據能幫助病人和醫師討論如何在懷孕期間接種疫苗，他們還希望，有關早產的數據可以列入疫苗接種的公共衛生訊息。

聯邦疾病防治中心（CDC）引述專家的話說，新冠疫苗不太可能對孕婦造成危險，但也指出，關於疫苗安全性的資訊目前仍有限。

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