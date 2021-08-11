憂疫情 加州上萬名家長連署 要求提供遠距教學選擇

加州上萬家長聯署要求學區提供遠距教學選擇。（電視新聞截圖）

在Delta變種病毒造成新冠病例激增的情況下，灣區和加州 數以萬計的家長表示不願意讓子女重返校園，於各學區 陸續開學全面恢復面授教學之際，連署要求學區提供網路教學選項。

家長這項要求與地方、州與聯邦衛生官員一再鼓勵學校全面重開的立場背道而馳。官員不斷強調，太多學生在被隔離的學習環境中受苦，學校的病毒傳播率很低，所以學生不太可能感染新冠病毒，就算感染也不太可能出現重症。

灣區許多家長相信專家的說法，幾個月來一直極力爭取重開學校。因此，對許多家庭來說，子女返回學校全時上課是值得慶祝的事，因為孩子們可以重新聚在一起學習和玩耍。

不過，舊金山 華裔家長何秀林（ Shurrin Ho，音譯）並不這麼認為。

何秀林是舊金山數百名希望把子女留在家中的家長之一，理由是較年幼的兒童還沒有疫苗可打，而且，即使接種了疫苗也可能發生突破性感染（breakthrough infection）。她說：「我寧願我的孩子笨一點、少受一點教育，也不願他們死去。這也代表了許多、許多家長的想法。」

何秀林說，她上七年級的女兒已接種疫苗，因為每天要搭三班Muni巴士到Marina初中上學，女兒害怕感染病毒變成突破性病例。她說：「為何不能給家長決定讓子女重回學校或繼續留在家中的權利？」

事實上，加州已通過一項新法，要求學區提供獨立學習選擇給家長認為面授教學有危險的學生，學生不一定要透過原來的學校上課，這項法律並未具體限制學習空間，也沒有訂定申請截止日期。

舊金山學區最初只提供450個網路教學名額，後來透過一個網路學院錄取了所有申請者，共677名學生，錄取通知已於9日寄出。學區表示，只要沒有額滿，網路教學課程會繼續接受申請。學區並指出，申請網路學習的學生近300人是亞裔。

據了解，加州已有超過1萬名家長連署請願，要求子女的教師提供網路教學選擇，另外2400名舊金山家長則要求學區提供網路教學，給所有希望遠距學習的學生。