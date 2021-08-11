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迪克西山火成「加州最大山火」 再3縣進入緊急狀態

編譯組／美聯社10日電
Maxar Technologies提供的衛星圖片顯示格林維爾鎮災前和災後面貌。（美聯社）
Maxar Technologies提供的衛星圖片顯示格林維爾鎮災前和災後面貌。（美聯社）

加州最大單一野火「迪克西山火」（Dixie Fire）10日繼續延燒，已焚毀近900棟建築物。加州州長紐森（Gavin Newsom）10日宣布北加州另外三縣進入緊急狀態。

迪克西山火部分地區10日天氣晴朗，消防直升機得以重新加入救火行列，目前有約6000名消防員在現場。消防當局發言人祖尼加（Edwin Zuniga）說：「直升機是否能起飛主要取決於煙霧，某些地區目前煙霧還是太大。」

截至10日，迪克西山火已焚毀近900棟建築物，格林維爾（Greenville）大部分社區都已在這場大火中付之一炬。祖尼加表示，統計數字會不斷改變，因為有許多地區評估小組現在還無法進入進行統計。

為了遏止大火繼續延燒，消防員已修築數千畝新防火線。當局表示，他們相信大火南部的防火線能阻止火勢蔓延，但未來的發展沒有人知道。

普魯默斯國家森林局（Plumas National Forest）主管卡爾登（Chris Carlton）說：「我們不知道這場大火何時會結束，也不知道它還會燒往何處，它不斷在挑戰我們。」

加州史上最大單一野火「迪克西山火」已燒毀近900棟建築物。（美聯社）
加州史上最大單一野火「迪克西山火」已燒毀近900棟建築物。（美聯社）

消防氣象學家湯普森（Rich Thompson）9日晚上預測，未來幾天當地氣溫可能回升超過100度，濕度會下降，午後強風也可能重新出現。

加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）表示，7月14日爆發的迪克西山火已焚地48萬7680畝，面積約為去年「8月複合山火」（August Complex）的一半大，目前僅25%受到控制。

滅火指揮官歐普林爾（Rocky Oplinger）表示，迪克西山火除了是加州史上最大單一野火，也是美國目前正在燃燒的最大野火，被派來美西地區救火的消防員有近四分之一在加州。

紐森10日宣布北加州沙斯達（Shasta）、曲尼特（Trinity）和特哈馬（Tehama）三縣進入緊急狀態，此舉可釋出加州資源幫助這三縣對抗大火，並提供災民需要的協助。

另外兩場野火正在威脅迪克西山火西北方的沙斯達曲尼特國家森林（Shasta-Trinity National Forest）：「麥法蘭山火」（McFarland Fire）有三分之一火場已受控，而最新爆發的「紀念碑山火」（Monument Fire）僅3%受控，當局已下令附近居民撤離。

4日在迪克西以南地區爆發的「河流山火」（River Fire）已焚毀68棟房屋，但80%已受控。

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