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加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

編譯組／美聯社9日電
加州州長紐森周末前往視察被「迪克西山火」焚毀的小鎮格林維爾。（美聯社）
加州州長紐森周末前往視察被「迪克西山火」焚毀的小鎮格林維爾。（美聯社）

在強風和溫度受到濃煙控制的情況下，加州史上第二大野火「迪克西山火」（Dixie Fire）過去24小時停止擴大延燒面積，濃煙9日也逐漸消散，使20多架停飛的直升機和兩架空中灑水機得以再次起飛，並使地面消防人員可以更安全地進行調度。

消防當局發言人貝恩（Ryan Bain）說：「這種天氣狀況可能使火勢再起，但好消息是我們的飛機可以起飛。」

當局預測，火場暫時不會再出現導致迪克西山火上周爆炸性延燒的強風，但對正在前所未有的條件下保護數千棟受威脅房屋的消防人員而言，風仍是一顆不定時炸彈。

在強大陣風和極度乾燥植被的推動下，迪克西山火4日和5日燒毀了格林維爾（Greenville）大部分社區。9日公布的初步統計數字顯示，這場山火已焚毀至少627棟建築物，塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）北部還有其他1萬4000棟建築物正受到威脅。

加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）表示，迪克西山火爆發至今已將近四周，截至8日晚上，火場面積已達48萬9600畝，是紐約市面積的兩倍以上，僅21%受到控制，6日有四名消防員被一段掉落的樹幹擊中受傷。普魯默斯縣（Plumas County）警局最初通報有30多人在大火中失蹤，但9日表示已找回所有失蹤者。

美國森林管理局（U.S. Forest Service）消防資訊官員麥基格（Dan McKeague）表示，隨著大火東部上空煙霧逐漸消散，在第一線救火的消防員將被迫撤退，轉往更遠的地方修築防火線。

迪克西山火面積已超越去年加州中谷發生的「溪流山火」（Creek Fire），成為加州史上最大的單一野火，僅次於去年由多個火災合併的「8月複合山火」（August Complex）。

加州州長紐森（Gavin Newsom）周末前往視察災區格林維爾，他在推特上寫下：「我們為這座城鎮心痛」。

紐森接受有線電視網（CNN）訪問時說：「這些是氣候引起的野火，我們必須承認，加州和整個美國都有能力解決這個問題。」

「迪克西山火」已升級為加州最大的單一野火。（美聯社）
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