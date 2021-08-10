舊金山新冠確診率 首度高過全美平均

酒吧內高朋滿座的舊金山新冠確診率首度超越全美平均。（Getty Images）

數據顯示，由Delta變種病毒 引起的最新一波新冠疫情，已使舊金山 確診率首度超越全美平均。

在加州6月15日全面重開、Delta變種病毒開始在灣區傳播後，舊金山新冠病例就不斷激增，其中以25歲到39歲年齡層的病例為最多。

舊金山紀事報（Chronicle）表示，根據聯邦疾病防治中心（CDC）7日公布的最新數據，舊金山過去七天平均單日確診率為每10萬人中有33例，全美則是每10萬人中有32.7例，不過，舊金山衛生局公布的數據則是每10萬人中有31.3例，比CDC的略低。

舊金山是聯邦列出的高病毒傳播風險的2400個縣之一，意味著這些縣過去一周的平均確診率為每10萬人中有100例以上。公共衛生專家預測，這波由Delta變種病毒引發的疫情會在8月底到9月初達到最高峰。

舊金山衛生局表示，傳染性比過去其他任何新冠病毒株都高的Delta變種病毒不斷快速傳播，更造成一部分已接種疫苗 者感染。因此，為了減少傳播，他們已經重啟部分防疫措施，包括在室內佩戴口罩。舊金山衛生局還強烈呼籲民眾在擁擠的戶外場所佩戴口罩，包括遊行、街會、演唱會和體育賽事。

此外，衛生官員也繼續強調接種疫苗可防出現重症和死亡的重要性。與其他確診率相近的縣相比，舊金山的疫苗接種率相對較高，新冠住院率也相對較低。

舊金山衛生局代理局長波巴（Naveena Bobba）說：「新冠疫苗能有效保護民眾免於出現重症和住院，也是保護自己、家人和社區的最佳工具。」