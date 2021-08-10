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近200名舊金山市府員工 發信反對強制接種或檢測

編譯組／灣區9日電
近200名舊金山市府員工發出信函反對強制接種或檢測。(美聯社)
近200名舊金山市府員工發出信函反對強制接種或檢測。(美聯社)

有近200名舊金山市府員工發信，反對市府強制員工接種新冠疫苗與其他措施，例如檢測與戴口罩，內容暗示市府正在侵犯他們的由「上帝賦予與憲法保障」的權利。

這些信件6月底開始陸續寄至舊金山人力資源部門，就在市府宣布要求市府員工(除了特殊例外)必須接種疫苗、否則將有失去工作的風險之後。信件指出，僅有在市府同意公布疫苗安全相關要求與長串內容時，員工才會服從疫苗接種要求。但衛生專家認為，信件所指「毫無意義」(nonsensical)或「錯誤」(false)。

舊金山人資部主管透露，提交信件的192名員工中、約有103人是消防部門，警察部門則是第二大發信族群。上周，代表警察部門的工會主席曾表示，若市府執行強制疫苗要求，可能面臨一波辭職潮。

信件所提出論據並無法律意義，因為州與聯邦法律允許這類就業條件。舊金山人資部主任伊森(Carol Isen)已對每名寄信人做出回應，重申市府疫苗政策，以及所有高風險環境工作員工必須於9月15日前接種疫苗的規定。市府並未直接回應任何信中提及的任何要求。

舊金山人資官員表示，對市府已有超過80%員工接種疫苗感到欣慰。聲明指出，市府正與各部門、員工與工會夥伴，回應有關新冠疫情與高傳染性Delta變種病毒的任何問題。將持續對每名員工進行強力宣導，確保他們了解新冠感染與死亡是可預防的，疫苗隨時可用、安全、有效且是唯一終結疫情的途徑。

部分專家表示，信件內容中表達不滿情緒來自公共安全部門員工，與居民、醫院病患、城市監獄羈押者有密切接觸。柏克萊加大感染疾病專家萊利(Dr. Lee Riley)表示，幾乎所有內容都是誤導、無意義，寫信目的並非訴求嚴肅回應，而是出於政治目的。

根據「舊金山紀事報」疫苗接種數據顯示，至少有167名消防部門員工尚未接種疫苗、約占9.5%員工總人力。縣警部門有161人未接種，約占其員工總數16%。市府所有部門全員工，約有7.7%未接種一劑。

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